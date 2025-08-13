Esta ‘rooftop’ que quita el hipo está en Jerez: “Es una de las mejores experiencias”

Jerez, al igual que prácticamente toda España, sufre los estragos de una ola de calor que ya parece alargarse demasiado. Cualquiera que se aventura a alejarse del aire acondicionado lo hace bien hidratado y de sombra en sombra porque es inevitable no vivir esta ciudad también en verano. Ahora bien, hay que saber dónde ir. No hay nada mejor que salir a una terraza coqueta y ver la ciudad desde otra perspectiva. Así se olvidan las altas temperaturas y absolutamente todo.

Una de las terrazas más impresionantes de Jerez se encuentra en el Hotel Sidonia 5 Estrellas Gran Lujo. Éste se encuentra incrustado en el bellísimo Conjunto Histórico de Jerez. Está rodeada por la catedral, la plaza del Arroyo, la plaza de la Encarnación en la que se ubica la antigua mezquita aljamen, el Alcázar, y el tradicional barrio de San Salvador. Por su arquitectura, es uno de los singulares alojamientos de la ciudad jerezana.

Rooftop del Hotel Sidonia, en Jerez.

El Hotel boutique Sidonia posee una terraza absolutamente envidiable, en la línea del edificio al completo. Se erige sobre una casa burguesa de tres plantas del siglo XIX catalogada como inmueble de interés genérico, protegida por el Ayuntamiento. La conversión moderna y elegante a hotel de gran lujo ha respetado al máximo la construcción original y la esencia de su arquitectura, dotándolo, a su vez, de todas las comodidades y lujos contemporáneos. Entre estos lujos destaca su espectacular rooftop. No necesita descripción, sus vistas y la atmósfera exclusiva te dejan sin hipo. “Fuimos a cenar en una mesita monísima en el ático. Las vistas fueron espectaculares, la comida deliciosa y el trato de los camareros fue excelente. Creo que es una de las mejores experiencias para hacer en Jerez”, asegura Javier.

En el Hotel Sidonia invitan a disfrutar de un ambiente desenfadado y vistas inolvidables, ya sea en la terraza bajo la imponente fachada principal de la Catedral o en el interior del restaurante. Ofrecen comidas, cenas y bebidas de 13:00 a 02:00 horas.