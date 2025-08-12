La terraza “más impresionante” de Sanlúcar donde es un gustazo despeinarse: copas, música y muy buen ambiente

Sanlúcar de Barrameda es pura magia, en verano y en cualquier época del año. También es un lugar increíble para darse un delicioso festín, no en vano fue la capital Española de la Gastronomía 2022. Embriaga desde hace más de 200 años elaborando Manzanilla. Los productos de sus huertas, como las famosas patatas, o los pescados y mariscos que desembarcan en la lonja de Bonanza son para quitarse el sombrero. Mención aparte para los langostinos de Sanlúcar…

Constantemente se habla de sus buenos chiringuitos, bares y restaurantes, algunos de ellos con décadas de trayectoria a sus espaldas, así como de sus famosos guisos marineros, frituras de pescado, aliños… Hasta las tartas de queso sanluqueñas son televisivas. Sin embargo, muy poco se habla de las terrazas o pubs.

En esta ocasión, os ponemos encima de la mesa un establecimiento ubicado en un enclave único como es el paseo marítimo de Bajo de Guía, cuyas vistas os dejarán sin hipo. Astillero, calle Pórtico Bajo de Guía, 72 es el nombre de este local sanluqueño de decoración minimalista, amplio y cuidado al detalle, ideal para las sobremesa y el tardeo.

Astillero Bajo de Guía, en Sanlúcar.

Es un lugar y cuatro espacios, puedes disfrutar donde prefieras: terraza sunset, terraza floor, un interior exclusivo y planta principal. Las posibilidades son casi infinitas: tomar un magnífico café, una copa, un gofre o una cachimba… y cualquiera de ellas puede ser en la terraza superior, “la más impresionante” de Bajo de Guía, “las vistas -a la desembocadura del Guadalquivir y al coto de Doñana- son un espectáculo”, comenta uno de sus clientes más recientes.

Actuación en Astillero Bajo de Guía, Sanlúcar.

Además de una charla agradable y unas vistas inmejorables, dispone de mesas a pie de playa, barra interior y terraza alta, amenizado con música, con actuaciones en vivo algunos días e, incluso, se puede bailar.

Un plus de este pub, indiscutiblemente, es su personal, atento, amable y profesional, algo que quienes van allí saben apreciar y valorar. “Todo lo que despeina da vida”, afirman desde Astillero Bajo de Guía y en este establecimiento es un gustazo.