Los Simpson visitan Jerez y poco después Vecna, el monstruo de Stranger Things: "¿Qué Jerez te inquita más?"

Desde este miércoles 26 de noviembre, la ciudad de Jerez se puede ver con otros ojos, gracias a la Inteligencia Artificial y a Jesús Rafael Mencías Giménez. Este creador ha fusionado dos mundos: "la arquitectura icónica de Jerez y el estilo inconfundible de Los Simpson", tal como afirma en el texto de su publicación de instagram que acompaña a una decenas de imágenes de lugares icónicos de Jerez con la estética de Springfield y de familia más popular de la animación para adultos, Los Simpson.

En el carrusel de imágenes se ven la Iglesia de San Miguel, el edificio del Gallo Azul, la plaza del Arenal, una vista aérea de la Catedral de Jerez y su entorno, otra con la fachada principal de la catedral, el Teatro Villamarta, la famosa Rotonda del Minotauro y el Alcázar de Jerez como si estuviera en el mundo de los Simpson. Homer, su hijo Bart y el resto de la familia, así como otros personajes de la serie o similares, se pasean por los lugares antes mencionados de Jerez, de la misma manera que en cualquier episodio de la serie animada.

"Es alucinante ver cómo lugares tan nuestros como la Catedral, el Arenal o el mismísimo Minotauro se transforman bajo esa estética amarilla con la que todos hemos crecido. Una nueva perspectiva, más gamberra y colorida, de nuestra ciudad", asegura su creador, quien concluye con una pregunta para interactuar con los usuarios: "Desliza para ver el tour completo por Springfield. Reto: ¿Reconoces las 9 localizaciones a la primera? ¿En cuál crees que encajaría mejor la taberna de Moe? ¡Os leo!".

Apenas unas horas después, tras la repercusión de la fusión de Jerez con Springfiels, Mencías Giménez ha vuelto a sorprender con otra nueva publicación en su perfil de Instagram. En esta ocasión Jerez se fusiona con la exitosa serie Stranger Thing en vísperas del estreno de su última temporada. Por un lado, muestra escenarios icónicos de Jerez en 1986: "Luces de neón, vibe ochentera, nostalgia arcade… un refugio temporal". Por otro, muestra esos mismos espacios de Jerez del Mundo del Revés: tentáculos en el Gallo Azul, Vecna dominando la Catedral, y la Estación de Tren convertida en una puerta al infierno.

En este segundo post, su autor vuelve a proponer un juego a sus usuarios. "1 ¿Cuál Jerez te inquieta más: el 86 o el del Mundo del Revés? 2. Menciona a la persona con la que te encerrarías en el búnker para ver el estreno a las 2:00 am. El portal está abierto. El tiempo corre. Y esta madrugada… todo cambiará".

Queda claro que Jesús Mencías es un verdadero fan de Strager Things. Y a ti, ¿Qué te parece este uso de la Inteligencia Artificial? ¿Qué Jerez te gusta más, el de los Simpson, el de los años 80, el del Mundo Al Revés de Stranger Things o el auténtico?

Habrá que seguir pendiente de este freaky de la IA...