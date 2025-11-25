Estrellas francesas de la música publican un ‘remix’ con la Zambomba de Jerez y arrasan en redes: "Ya podría ser este el villancico de la Navidad y no el de la Mariah Carey"

El dúo francés TRINX en el remix de 'Los peces en el río' cantado por una Zambomba de Jerez.

En los últimos años es frecuente asociar la llegada de la Navidad en Occidente a la famosa Mariah Carey y su gran éxito navideño 'All I Want for Christmas Is You'. Esa popularidad ha hecho que sea protagonista de gags, memes, anuncios de televisión y un largo etcétera. Pero, atención, porque la artista estadounidense tiene una dura competencia: la Zambomba de Jerez.

En 2015, la Zambomba de Jerez y de Arcos fueron declaradas Bien de Interés Cultural. En los diez años transcurridos, esta fiesta genuina y tradicional en la que amigos y vecinos cantan villancicos antes de Nochebuena en torno a una hoguera se ha potenciado al máximo. También se ha dado a conocer en el mundo entero. Tanto es así que, artistas de otros países versionan algunos de los cánticos más populares.

Este es el caso de TRINIX, un dúo francés de productores y músicos de Lyon, formado por Josh Chergui y Loïs Serre en 2012 que cuentan con 2,3 millones de seguidores en Instagram. Estos artistas que desde su infancia se dedican con pasión por su trabajo con formación en música clásica, se han hecho eco del arte que se respira en la Zambomba de Jerez que ha resultado todo un éxito.

Hace apenas cuatro días, publicaron en sus redes un remix de ‘Los peces en el río’, villancico también conocido como “pero mira cómo beben”. Lo hicieron dividiendo la pantalla en dos partes. Abajo cantan este hit navideño en una zambomba en el centro de Jerez y, arriba, se ve a ambos componentes del dúo realizar la mezcla alternativa aportándole un nuevo aspecto sonoro, incorporando nuevos ritmos, sonidos, instrumentos y efectos.

Publicación del remix de 'Los peces en el río' interpretado por la Zambomba de Jerez y TRINIX.

El post va acompañado del siguiente texto: “Somewhere, on a street in Spain”, “En algún lugar, en una calle de España” y el emoticono de una flamenca. Es la ciudad de Jerez y, seguramente, algunos visitantes celebrando la Navidad en la céntrica plaza de La Asunción.

Los comenatrios en la publicación han llovido y en la inmensa mayoría alabando el arte de Jerez y su ben ambiente en Navidad. "Ya podría ser este el villancico de las navidades y no el de la Mariah", escribe una de las usuarias.

«Los peces en el río» es un villancico navideño de autor desconocido que ha sido muy difundido en España —país donde se originó— y en el resto de lugares donde se habla castellano.] Se cree que fue compuesto en el S.XVI. Ha sido versionado por cantantes españoles, como el gran Manolo Escobar, y de fuera de España, como el trío mexicano Pandora y, ahora, por este dúo francés.

No parece muy descabellado afirmar que, a este ritmo, puede ser que a corto o medio plazo la Zambomba de Jerez desbanque a Mariah Carey. Al tiempo…