La berza de Jerez es "el potaje tradicional andaluz que es perfecto para entrar en calor", según una prestigiosa revista

Aún Jerez no ha comenzado su año dulce como Capital Española de la Gastronomía. Faltan apenas días para comenzar a desplegar el medio centenar de iniciativas organizadas con motivo de esta capitalidad, pero más allá de sus fronteras, los medios ya ensalzan la cocina local.

Un ejemplo de ello es la famosa revista ‘Hola!’. Ésta ha realizado una curiosa publicación en la que la protagonista es la berza jerezana. ‘El potaje tradicional andaluz que es perfecto para entrar en calor: receta popular y reconfortante’. Así titula dicha publicación, aclarando que Alicante aún ostenta el título en 2025.

Antes de llegar a ofrecer los ingredientes, así como los pasos a seguir para que el lector elabore el rico plato, enumera algunas de las razones por las cuales Jerez presume de título. El vino de la tierra, los jereces, los diferentes y variados establecimientos donde se puede degustar la berza como las ventas o los tabancos, los restaurantes y cocineros con estrellas Michelin, la influencia de cada uno de los pueblos que han pasado por Jerez a lo largo de la historia…

Por supuesto, hacen mención a los productos de los que se valen como las verduras y legumbres de la Campiña, los pescados de la Bahía de Cádiz, las carnes (en especial, el cerdo) y un largo etcétera.

Se denomina berza jerezana al cocido o potaje propio de la provincia de Cádiz y, en particular, de Jerez de la Frontera, otorgándole el nombre más conocido por ser principalmente popular y arraigado en la quinta ciudad más importante de Andalucía.

Se trata de un plato de origen campesino, con principal arraigo en la Campiña de Jerez, tradicionalmente vinculado con la gastronomía gitana. Antaño era un guiso algo rudimentario, elaborado con ingredientes de la zona y que, en tiempos de escasez servía a muchas familias para salir adelante. Con el tiempo se ha ido ennobleciendo y está presente en la mayoría de los restaurantes, principalmente en otoño e invierno, hasta llegar a ser una de las joyas de Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026.