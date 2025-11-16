Así son los bares de Sanlúcar donde comer bien y beber mejor: “Es un espectáculo comer y tomar unas copas”

En 2026, la ciudad de Jerez ostentará la Capitalidad Española de la Gastronomía, hasta entonces, Sanlúcar será el único municipio de la provincia que presumirá de ese título. Éste se lo ganó a base de bien, pues la Manzanilla, los langostinos y otros muchos productos kilómetro cero con los cuales preparan sus platos logran una cocina sobresaliente. Algo que, sumado al escenario donde se disfrutan y a su gente acogedora, hace de esta localidad un destino al que cualquiera desea ir.

Para que no pierdas mucho tiempo en decantarte por un restaurante de Sanlúcar, aquí tienes una ruta por los bares de la Manzanilla. En cualquiera de ellos comerás bien y beberás mejor.

Avante Claro

Avante Claro

En este establecimiento inaugurado en noviembre de 2022, las vistas son maravillosas. Elaboran todos los platos con productos de la zona. Su carta ofrece brioche de atún, morcilla de atún, falso maki de langostino con tomate, sopa de galeras, ostión frito raya a la naranja amarga... todo de temporada. El chef sanluqueño Ángel Rodríguez, recomienda acompañar sus platos con alguno de los más de 200 vinos de su carta.

Entrebotas, en Sanlúcar.

Entrebotas

Este restaurante se encuentra ubicado en plena Bodegas Hidalgo La Gitana (1792). Da a degustar una cocina con ADN Sanlúcar en un espacio único, rodeado de bodegas y patios en flor. Producto local 100% y mucha pasión, modernidad y tradición. “Es un espectáculo comer y tomar unas copas, buen ambiente, muy amable el personal y atento, recomendable 100x100”, afirmaba Paco recientemente.

Gastrobar La Perla, en Sanlúcar.

La Perla

Gastrobar sanluqueño que se define así: “Pureza sanluqueña del siglo XXI”. Se encuentra en calle Trascuesta, 1. La carta no es muy extensa, pero invita a probar cada una de las especialidades como los buñuelos de queso payoyo, la ensaladilla de pulpo, o los langostinos en tempura. "Los platos son exquisitos, la decoración es un espectáculo. La carta ha sido elaborada con auténtico amor”, asegura Alex.

Casa Balbino. / Casa Balbino

Casa Balbino

Casa Balbino es un referente del buen comer en la provincia de Cádiz. Productos frescos de altísima calidad venidos del mar y de la huerta, platos recién elaborados y vinos de la tierra hacen de esta taberna un ‘must’ de Sanlúcar. Sus tortillas de camarones son conocidas en medio mundo. Pocos se resisten a sus tapas frías y calientes, al pescaíto frito, el marisco fresco y los guisos caseros de Casa Balbino.

Casa Bigote, en Bajo de Guía, Sanlúcar.

Casa Bigote

Su cocina se caracteriza “por la ausencia de complicaciones innecesarias y por el respeto a una tradición”. Es uno de los restaurantes más famosos de la ciudad por su conocida carta de marisco fresco, en especial por sus langostinos de Sanlúcar, gambas blancas, cigalas, bogavantes y almejas. Casa Bigote resulta un plan perfecto. Tanto es así que ha cosechado una gran fama más allá de las fronteras sanluqueñas.