Estos son los mejores restaurantes de Sanlúcar, según las valoraciones: "Sitio top en todos los sentidos"

Que en Sanlúcar se come bien es un hecho más que probado, sobre todo, desde 2022 cuando fue Capital Española de la Gastronomía. Entonces, en el país entero tuvieron constancia de los manjares culinarios que se cultivan, pescan, producen y elaboran en las cocinas sanluqueñas. Por no hablar de la Manzanilla. La tradición se saborea en esta localidad de la costa noroeste, en sus guisos, mariscos, pescados... y también se observa en sus catedrales de la Manzanilla. Decidir dónde comer en Sanlúcar resulta de lo más complicado, pero a continuación te proponemos los tres restaurantes mejor valorados por los clientes, con un 4,8 y cientos de reseñas cada uno. ¡Disfruténlos!

Bota Punta Taberna, uno de los retaurantes mejor valorados de Sanlúcar.

Bota Punta Taberna

En este restaurante de Calle Banda Playa 7, se come lo mejor de siempre, cocinado y presentado de forma distinta, sorprendiendo gratamente los comensales. Se caracteriza por una cocina clásica y tradicional con combinaciones y acabados contemporáneos. "Esa cocina que conoces, que sabes de donde viene pero con toques canallas que cambien la percepción de lo conocido, sin olvidarnos del recuerdo de lo que es de base, cocina a lo Magallanes. Partimos de Sanlúcar de Barrameda y damos una vuelta al mundo para enriquecer nuestras costumbres y añadir complementos que den más vida a lo que hacemos", así es como se describe esta taberna canalla en la que se te hará la boca agua con sus platos: ventresca de atún rojo con sofrito de tomate y patatas pajas, buñuelos de guiso de choco en su tinta con alioli, canelones de rabo de toro con bechamel de azafrán y queso payoyo... Y como colofón, alguno de sus exquisitos postres: tiramisú con gominolas de amareto o fluido de chocolate relleno de crema de avellana con helado de vainilla.

"Bueno, bueno. Sobresaliente extremo. Ya no solo la atención extraordinaria sino la cocina exquisita. Estábamos seis y disfrutamos de la comida como hacía tiempo. Nos sorprendió su perfecta elaboración de autor. El tartar de gambas sobre todo. Una total exquisitez", opina Antonio Trujillo.

La Tasquita Tapas Restaurante

Cada vez más, el mundo de la tapa se eleva en la gatronomía. Este es el caso de La Tasquita Tapas Restaurante, ubicado en calle Trascuesta, 9. En este establecimiento sanluqueño elabobran tapas de alta cocina, con productos de la mejor calidad y una presentación para enmarcar. Aunque, sin duda, lo mejor es la explosión de sabores. Croquetas caseras de gambas al ajillo, chipirones o jamón ibérico, el risotto de langostinos, salazones de mojama, hueva de maruca, atún rojo y corazón de atún son varias de sus exquisiteces. Al margen de la cocina, resulta atractivo por la ubicación, ya que, se encuentra próxima a la céntrica plaza del Cabildo, pero goza de mayor paz. Cerca también hay plazas de aparcamiento. El estacionamiento más cercano es Parking La Calzada a 358 metros.

"Un espectáculo. Disfruté de cada tapa que probé. Producto típico de la zona, pero bastante elaborado, con una mezcla de sabores con maridaje muy conseguido. Muy buena calidad precio y buen servicio", comentó Samuel recientemente.

L'Aspilla, uno de los restaurantes de Sanlúcar mejores valorados.

L'Aspilla Taberna

Ubicada en pleno centro de la ciudad, en calle de La Victoria se halla este establecimiento inaugurado el pasado mes de mayo. Nació con una cuidada propuesta gastronómica y el encanto de lo genuino. Taberna Laspilla se suma a la rica oferta culinaria de Sanlúcar con una propuesta que rinde homenaje a la cocina tradicional y al espíritu de las antiguas tabernas. Pretende recuperar el sabor de lo auténtico, apostando por productos locales, recetas de siempre y un ambiente acogedor que invita a disfrutar sin prisas. Su carta, pensada para compartir, combina la sencillez bien entendida con el respeto por la materia prima.

"Sitio top en todos los sentidos. La calidad y variedad de la comida es excelente. Cambian mucho la carta y siempre igual de buena o mejor. Servicio estupendo y local muy chulo", reseña Iván. Cristina terminó encantada con la experiencia gastronómica en L'Aspilla Taberna: "Excelente. Soy de Madrid y, después de 4 días en Jerez, Cádiz, Ronda …, por fin encontré; calidad producto, buena cocina y atención de 10. Íbamos a tomar un vino y nos quedamos a comer por la atención de los chicos".