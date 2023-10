El terrorífico misterio de 'La casa de las muñecas' ubicada en este pueblo de la provincia de Cádiz

La mayoría de las noticias relacionadas con esta población pone en alza su belleza, valor y atractivos. Y no es para menos. Arcos de la Frontera es uno de los pueblos más hermosos de la provincia. Posee rincones únicos y lugares desde donde contemplarlos especiales como el conocido popularmente como 'balcón del coño'. Sin embargo, como otras localidades, ésta no se libra de un buen misterio. Lo llamativo en el caso de Arcos es que la historia terrorífica es relativamente reciente y hay testigos vivos que pueden dar fe de ellos, no son meras leyendas que se remontan a tiempos remotos.

Hay que tirar de hemeroteca y retroceder a 2004 para hallar el extraño y terrorífico caso de 'La casa de las muñecas', ubicada en la calle Jesús Nazareno. Allí, una de las hijas coleccionaba muñecas y era reacia a deshacerse de ellas. Algo normal tratándose de sus muñecas, pero extraño cuando éstas asustan a los habitantes de la casa hablando sin pilas, diciendo: "No me maltrates". El padre de familia la arrojó al vacío. Si los vellos se os han puesto de punta al leer esto, cuidado, otros fenómenos paranormales diferentes, aseguran, también han tenido lugar en esa casa, entonces declarada en estado ruinoso.

Los habitantes de la vivienda arcenseencantada y algunos compañeros de los medios de comunicación, dicen haber sido testigos de la presencia de espíritus encarnados en la imagen de una mujer. Otros hablan de un anciano y un muchacho sin ojos, con las cuencas vacías que querían quedarse a vivir con ellos. La televisión se encendía sola, también las luces, los objetos se movían... Se oyen golpes, gritos y se producían bajadas bruscas de temperaturas. La atmósfera pesaba. Lo más llamativo sin duda es que, según se afirmaba, una de las muñecas cobró vida, así como la presencia intermitente de una mujer que amenzaba a la madre: "Te quiero a ti, aún no es tu hora". Esa misma mujer es a la que, en ocasiones, los presentes oyen reír. La descripción de esa señora coincide con la que presenció allí mismo en 'La casa de las muñecas de Arcos' una compañera de TNT, según espaciomisterio.com.