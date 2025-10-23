Personal de limpieza de la UCA, en el Campus de Jerez: “Teníamos condiciones laborales mucho mejores 33 años atrás"

Casi media vida limpiando las instalaciones de Jerez pertenecientes a la Universidad de Cádiz. María José García, vecina de Jerez de 56 años, trabaja desde hace 33 como trabajadora de la limpieza de la UCA. Antes en la calle Porvera y en la Facultad de Derecho, y desde 2004 en el Campus de Jerez ubicado en el barrio de la Asunción. “Somos prácticamente la misma plantilla que en la actualidad, pero con ampliación de edificios, es decir, somos el mismo personal y tenemos muchísimo más trabajo”, explica García, también delegada sindical del Campus de Jerez.

A lo largo de todos estos años, especialmente en los últimos, vive en sus carnes como el que en un principio era un buen trabajo, poco a poco ve mermadas sus condiciones. Tanto es así que, los trabajadores y trabajadoras de la limpieza de la Universidad de Cádiz, repartidos en cuatro campus -Jerez, Cádiz, Puerto Real y Algeciras-, se concentran a diario en sus correspondientes lugares de trabajo, pancartas en mano, para reclamar unas condiciones de trabajo dignas. En total, unas 157 personas en la provincia, 20 en Jerez, de las cuales 18 son mujeres.

Protesta de las limpiadoras de la UCA en el Campus de Jerez: "Si quieres brillo, ráscate el bolsillo"

Reclaman que las representantes sindicales estén presentes en la negociación del nuevo pliego de condiciones. “Estamos todas las compañeras unidas luchando por lo mismo”, informa García. “Queremos defender nuestro presente, nuestro futuro y el de las compañeras del día de mañana para que sea un pliego digno que mejore nuestras condiciones”.

La gota que ha colmado el vaso, como se dice coloquialmente, fue la presentación del nuevo pliego de condiciones a principios de este año, realizado “sin consultarnos para nada y que fue anulado por el Tribunal de la Junta de Andalucía al detectar irregularidades”. Es por ello que insisten en formar parte de las negociaciones.

García asegura que con ese pliego se han perdido 54.000 horas de trabajo. Además, no suplen las vacaciones, tampoco las bajas hasta el día 18, “cuando las suplen”, de modo que, esto se traduce en un aumento ingente de la carga de trabajo sin retribución alguna.

Antes, contaban con cierta flexibilidad horaria que les permitía iniciar su labor a las seis de la mañana, la cual suprimieron en el último acuerdo esgrimiendo argumentos supuestamente beneficiosos para frenar la crisis energética, como el ahorro de luz. “Evidentemente, a las siete de la mañana el Campus ya está abierto y no podemos trabajar de forma óptima. Queremos entrar antes y que se propicie la conciliación familiar”.

La plantilla también lucha por las empleadas fijas discontinuas. Éstas trabajan nueve meses, ni durante el periodo lectivo completo, ni en épocas como Navidad. Por consiguiente, aquellas que sí trabajan han de asumir más trabajo, algo que no sólo les afecta a nivel físico. “Estamos saturadas psicológicamente, hay veces que no podemos hacerlo todo, nos mandan de un edificio a otro. Llevamos así mucho tiempo, desde hace seis años y desde el último pliego estamos fatal”, lamenta la trabajadora y delegada sindical: “Mentalmente te va quemando. Treinta y tres años atrás teníamos condiciones laborales mucho mejores. En ocasiones hay ocho personas de veinte trabajando, imagínate la carga de trabajo”.

La empresa a la que pertenecen García y sus compañeras es la misma desde hace más de tres décadas. “La Universidad dice que no tiene dinero. Sabemos perfectamente que sí hay dinero porque otras empresas externas que trabajan para la Universidad tienen su presupuesto. Se pasan la pelota. Seguiremos con las movilizaciones hasta que se arregle esto o lleguemos a un acuerdo”.