Así es el universo de diversión en Jerez para los más pequeños: camas elásticas, instalaciones temáticas y más de lo que imaginas

"¡Astro Kids es el parque ideal para que tus peques lo disfruten a lo grande! Instalaciones tematizadas espacial, fiestas de cumpleaños, celebraciones y muchos más”. Con estas palabras se define un espacio en Jerez pensado al cien por cien para los más pequeños y pequeñas de la casa.

Se trata de un lugar en el que los niños y niñas pueden jugar libremente porque absolutamente todas las instalaciones están preparadas para que se diviertan sin contratiempos.

Situado en el Polígono Industrial Santa Cruz de Jerez de la Frontera, frente al Mesón Suárez, Astrokids se erige como un parque de atracciones adaptado. Allí los peques quedarán envueltos por la magia de sus ambientes y lo pueden dar todo en las numerosas atracciones, actividades interactivas, camas elásticas y juegos para todas las edades.

Descargarán energías desternillados en las colchonetas, recorriendo túneles, en la piscina de bolas y deslizándose por los toboganes. Estarán concentrados y entretenidos jugando con los legos, realizando manualidades, disfrazándose… Mientras, los mayores pueden esperar en la amplia zona habilitada para ello o en la cafetería, o bien, junto a ellos si son menores de 3 años.

A partir de los tres años, los pequeños ya pueden disfrutar sin la compañía de un adulto. La entrada de un adulto por niño es gratuita. Aunque en un principio la edad de admisión estaba prevista hasta los 11 años, posteriormente la han ampliado hasta los 14.

Cuentan con seis salas para celebrar cumpleaños.

Algunas normas de Astrokids

Es obligatorio el uso de calcetines antideslizantes, si no lo tienen, los pueden encontrar en su establecimiento, 2 euros el par.

, si no lo tienen, los pueden encontrar en su establecimiento, 2 euros el par. No está permitido consumir comida de fuera.

Por motivos de seguridad las embarazadas no podrán acceder a la zona de juego.

Horario general

Horario de lunes a viernes 16:30 a 22:00 horas

Sábados y domingos 12:00 a 22:00 horas

Horario Especial de Navidad 2025.

Tarifas de Astrokids