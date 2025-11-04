Una veintena de razones para disfrutar de Rota en el mes de noviembre

Qué duda cabe de que Rota es un acierto cada verano… y también cada otoño. En este municipio puedes disfrutar de la playa y la naturaleza con una temperatura suave. También de los muchas propuestas de ocio y cultura de las que goza todo el año. Una de ellas es la celebración de la International Sherry Week regresa del 3 al 9 de noviembre con la mayor celebración global dedicada al vino de Jerez y la Manzanilla, pero hay mucho más.

El pasado sábado, 1 de noviembre, la villa de Rota comenzó su programación cultural con la presentación del libro ‘Granada Oscura’, de Custodio Pérez en el Castillo de Luna. Fue la primera de la veintena de propuestas culturales previstas para el penúltimo mes del año, a la que le sigue mucho teatro, danza y más literatura.

Programación cultural de noviembre en Rota

Jueves, 6 de noviembre , a las 19.00 horas en el Teatro Auditorio Alcalde Felipe Benítez. Teatro ‘aquellas de entonces… El Patio’, de Bombastic Teatro. Entrada: 5 euros.

Viernes y sábado, 7 y 8 de noviembre, respectivamente, a las 20:30 horas en plaza Bartolomé Pérez, teatro 'don Juan en la Plaza', de la Compañía el 13 Artes Escénicas. entrada con invitación.

Miércoles, 7 de noviembre, a las 18:30 horas en el Auditorio Severiano Alonso. Presentación del libro 'El carmín y la ceniza', de Manuel J. Pacheco Alvarado. Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes, 11 de noviembre, a las 18:00 horas en el Auditorio Severiano Alonso. Teatro 'Clara y Victoria', de empoderARTE y Bombastic Teatro. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves, 13 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Auditorio Severiano Alonso. Presentación del libro 'Cádiz mi planeta predilecto', de José Mata Morales. Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes, 14 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Auditorio Severiano Alonso. Conferencia: Francisco Trujillo León con 'El papel de las peñas en el movimiento asociativo del flamenco'. Entrada libre.

Viernes, 14 de noviembre, a las 21.30 horas en el Teatro Auditorio Alcalde Felipe Benítez, Zambomba benéfica 'Así canta nuestra tierra en Navidad', con Ismael Heredia. Entrada: 10 euros.

Sábado, 15 de noviembre, a las 12:30 en el Auditorio Severiano Alonso. Teatro en familia 'La camisa del hombre feliz', de la compañía Zum-Zum Teatre. Entrada 3 euros.

Domingo, 16 de noviembre, a las 13:00 horas: Rota Piano Week, concierto promocional en Hotel Duque de Nájera. Entrada gratuita.

, a las 13:00 horas: Rota Piano Week, concierto promocional en Hotel Duque de Nájera. Entrada gratuita. Jueves, 20 de noviembre, a las 19:00 horas. Teatro Talent Show en el Auditorio Municipal Alcalde Felipe Benítez. Entrada 5 euros.

Interior del Castillo de Luna. Rota.

Viernes, 21 de noviembre, a las 17:00 horas. Presentación del cuento ‘Historietas de la Familia Pato’, de Mercedes Sánchez Rodríguez en el salón multiusos del Castillo de Luna. Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes, 21 de noviembre, a las 20:30 horas en el Auditorio Municipal Alcalde Felipe Benítez Danza 'Mimenko'. Entrada 3 euros.

, a las 20:30 horas en el Auditorio Municipal Alcalde Felipe Benítez Danza ‘Mimenko’. Entrada 3 euros. Sábado, 22 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Auditorio Severiano Alonso. Café literario ‘Noticias de la mañana’, monólogo a cargo de Chelo Escalante. Entrada libre hasta completar aforo.

Programación cultural de noviembre 2025, en Rota.