A la venta terreno en el barrio de San Miguel, en Jerez: "Perfecto para una vivienda con encanto o apartamentos turísticos"

La rentabilidad de la vivienda en Jerez es una de las más altas de Andalucía. Algunos estudios apuntaban para 2026 una subida del precio de hasta un 20% en la compraventa y un 10% en el alquiler, en una ciudad en la que se vende prácticamente todo lo que se pone a la venta.

No obstante, los propietarios de algunos inmuebles se ven obligados a acotar sus aspiraciones y disminuir el precio inicial de venta de una propiedad. Ese es el caso de un terreno en venta en pleno corazón de Jerez. Concretamente, en el barrio de San Miguel. La parcela urbanizable de 97 metros cuadrados salió a la venta por un precio inicial de 90.000 euros, pero en la actualidad ha descendido a los 83.000 euros.

La parcela, ubicada en el centro histórico de jerez, está rodeada de bares, restaurantes, colegios, parques infantiles y comercios. "Un lugar muy tranquilo para vivir y crear tu propio hogar", reza el anuncio. Según afirman, se trata de un terreno perfecto para contruir "una vivienda con encanto, o bien, para invertir y hacer apartamentos turísticos".

Este solar se halla a escasos cinco minutos de plaza del Arenal, calle Larga y La Catedral de Jerez. "Una oportunidad única para vivir en el centro de la ciudad que os ofrece una gran variedad de eventos culturales y sociales", concluye el anuncio.

Pisos turísticos en Jerez

El pasado mes de noviembre, fue aprobado en el pleno la modificación puntual del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) para el control de los pisos turísticos, en auge durante los últimos años. Contempla que este tipo de actividad de hospedaje solo se pueda desarrollar en las plantas bajas de los edificios plurifamiliares y que deberá tramitarse el cambio de uso (de residencial a hospedaje) antes de poder ejercer la actividad.

También se modificará la implantación de los apartamentos turísticos diferenciándose las condiciones entre los que ocupen un edificio completo o parte de un inmueble. Si solo se destina en parte, y siempre y cuando sea un edificio residencial, se aplicará también la limitación de que estas unidades de alojamiento se ubiquen en la planta baja, además del deber de contar con un mínimo de tres unidades. Ahora bien, estas deberán contar con un acceso independiente al del resto del inmueble para evitar el uso compartido de las zonas comunes.

Queda pendiente la redacción de una ordenanza con la que se podrá delimitar la implantación de este tipo de hospedaje por zonas con el objetivo de evitar que la mayoría se concentren en determinados emplazamientos de la ciudad.