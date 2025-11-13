Zambomba flamenca, un peculiar Belén Viviente y mucho dulce en la Navidad de esta localidad costera de Cádiz

Esta época del año en la que ya estamos inmersos se caracteriza por ser una de las más entrañables. Quienes pueden, se reúnen con sus seres queridos en torno a una mesa. Los villancicos suenan en tiendas y establecimientos, y, por supuesto, brindamos nuestros mejores deseos.

Muchos pueblos de la provincia de Cádiz lo viven con fervor. Para ello organizan diferentes iniciativas, citas imperdibles en el calendario para sus habitantes y visitantes. Es el caso de la villa de Rota, en cuya agenda destaca la celebración de una zambomba flamenca, una de las primeras de la provincia, el Belén Viviente y otras atractivas iniciativas.

Zambomba flamenca

Este municipio de la costa noroeste arranca este viernes 14 de noviembre a las 21:30 horas en el Auditorio Municipal las fiestas navideñas de 2025 con el espectáculo flamenco ‘Así canta nuestra tierra en Navidad’.

Se trata de una zambomba benéfica que contará en el escenario con Ismael Heredia y la participación de Laura Pirri. Ofrecerá a todos los asistentes la posibilidad de disfrutar de una noche muy especial con el arte y el sentimiento del flamenco más navideño, y colaborar con su entrada para apoyar la labor de la Asociación de Personas con Discapacidad de Rota (APDIR).

El precio de las entradas del espectáculo es de 10 euros. Pueden adquirirse en la taquilla del auditorio de martes a viernes, de 12:00 a 14:00 horas, así como una hora antes del inicio del concierto, hasta completar aforo.

Numerosos pequeños toman parte en esta representación.

Un Belén Viviente diferente

Un año más el espíritu navideño volverá a llenar las calles del casco histórico de Rota con una de las citas más esperadas de estas fiestas: el Belén Viviente de Rota, que este año cumple su novena edición. El colegio de Nuestra Señora del Rosario y la Hermandad del Santo Entierro, con la colaboración del Ayuntamiento de Rota, a través de la Delegación de Fiestas y Eventos es el encargado de darle vida.

La peculiaridad de este Belén viviente es que el alumnado que encarna a los personajes realiza narraciones y diálogos, dotando así de más intensidad el significado de las distintas escenas que lo componen.

El Belén Viviente de Rota podrá visitarse el viernes 12 de diciembre, de 18:00 a 22:00 horas, y el sábado 13 de diciembre, de 19:00 a 23:00 horas. La entrada tendrá un coste simbólico de dos euros, y su recaudación se destinará a la bolsa de caridad de la Hermandad del Santo Entierro.

Con una media de 150 niños y niñas participantes, y la colaboración de familias, profesorado, voluntariado del centro juvenil y personal de apoyo, el Belén Viviente de los Salesianos se consolida como una de las actividades más entrañables y participativas de la Navidad roteña.

Dulce degustación

Otra de las peculiaridades del Belén Viviente de Rota es que el recorrido resulta de lo más goloso. Mientras se deleitan con la puesta en escena ambientada en calles del casco histórico, tendrán la posibilidad de degustar chocolate, arroz con leche y otros productos tradicionales.