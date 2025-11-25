¿Zambomba o Zambombá? La polémica que vuelve cada año a casa por Navidad: "Que se dé el fin de esta discusión y os dejéis de pamplinas"

Como cada año, llega la Navidad y con ella el turrón, los familiares que viven lejos, los ‘cuñaos’ y la duda de si se dice ‘zambomba’ o ‘zambombá’. Los oriundos de Jerez poco dudan, lo correcto es ‘zambomba’ sin tilde en la a. Más allá de sus fronteras, en lugares como Cádiz, La Bahía y más allá, sin embargo, se suelen referir a esta Fiesta de Interés Turístico en Andalucía como ‘zambombá’, con tilde en la a.

Esta polémica, por supuesto, hizo que en 2019 se manifestara el órgano más importante que regula el castellano, nos guste o no: la Real Academia Española de la Lengua (RAE). Pero, atención, porque luego hizo un “donde dije digo, digo diego”.

La influencer jerezana y divulgadora cultural Sandra Morales ya lo dejó claro y cristalino el pasado año en uno de sus vídeos.

Entre las razones por las cuales no debe denominarse ‘Zambombá’ es porque desde 2015 la Zambomba de Jerez y de Arcos se protegen como Bien de Interés Cultural (BIC). Para ello se publica un documento oficial en la Junta de Andalucía donde no aparece ni una sola vez la palabra ‘zambombá’. “La denominación correcta será la que digamos nosotros”, espeta la influencer al recalcar que ninguna otra zambomba ostenta dicho título.

La última razón que argumenta es que el profesor de Lengua y Literatura, el jerezano Casto Sánchez, ya corrigió a la RAE hace unos años, dado que la denominación de zambomba no procede de zambombada (de ahí zambombá por eliminación de la “d” intervocálica, vocablo, por otra parte, no recogido en el diccionario). “Se trata de una sinécdoque en la que al todo, en este caso la fiesta, se le denomina por una parte, que corresponde al instrumento, la zambomba. Nunca fue zambombá, siempre fue zambomba".

De esta forma Sandra considera que ya es suficiente para "que se dé el fin de esta discusión y os dejéis de pamplinas".

Aquí tienes el argumentario para defender y proteger la fiesta de la Navidad de Jerez.

La fiesta de la Zambomba

Como dato curioso, cabe recordar que, antes siquiera de que la Zambomba de Jerez y de Arcos fuese delarada BIC, el Consejo Ciudadano de Podemos Jerez solicitó a la Real Academia de la Lengua Española la inclusión de la acepción de Zambomba como festividad genuina de Jerez. A día de hoy, esta acepción aún no aparece en la RAE.