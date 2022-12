40 años de ‘Su carita divina’, el villancico que revolucionó el país

Uno de los himnos de la Navidad de Jerez, y que ha traspasado fronteras, ya no sólo a nivel nacional sino también en Sudamérica, se llama ‘Su carita divina’, una composición que este mes de diciembre cumplirá 40 años.

Seguramente, todos y cada uno de nosotros ha cantado alguna vez este villancico, que a nivel popular se le conoce también como ‘Envidia’, por aquello de que es esta palabra la que inicia el mismo.

Lo escuchamos por primera vez en la Navidad de 1982, en el programa especial que cada año realizaba Televisión Española, y en boca de su gran intérprete, María José Santiago.

La jerezana había ganado meses antes uno de los concursos de copla planteados por el famoso programa Gente Joven en esa misma cadena, un hecho que había permitido a la artista de San Miguel dar pasos de gigante en su incipiente carrera profesional.

En plena ebullición, pidió a Antonio Gallardo, que ya le había compuesto algunos temas para aquel concurso televisivo (aunque en la final cantó ‘Reina y señora’, de Rafael de León), que le creara un villancico, toda vez que los ganadores de dicho concurso habían sido elegidos para participar en el programa de Nochebuena de TVE del citado 1982.

Fue justo después del tradicional discurso del Rey, entonces Don Juan Carlos I, cuando se emitió el programa, seguido por casi la totalidad de un país en pleno cambio social pero donde la televisión había conseguido reunir a familias enteras en torno a ella durante estas fiestas.

Sin embargo, desenpolvando estos días la historia de todo aquello, encontramos que el villancico está registrado en la SGAE a nombre de Antonio Gallardo Quirós, uno de los hijos del compositor. Durante 40 años la autoría de esta composición se ha atribuido a su padre, algo que no concuerda con la realidad.

Lejos de querer reivindicar nada, “porque la gente sigue pensando que es de mi padre, cosa que tampoco me importa mucho”, Antonio Gallardo Quirós cuenta que “hice la letra y la música, aunque no recuerdo bien si mi padre retocó alguna palabra, pero el villancico lo compuse yo, de hecho los derechos de autor los cobro yo”. Su autor admite que “no es un villancico genial, pero ha tenido la fuerza de consolidarse, ya no sólo en España, sino también fuera”.

‘Su carita divina’ es una obra que, a ritmo de tangos, entronca, al menos en los primeros compases, con aquellas adaptaciones que Antonio Gallardo Molina realizó para La Paquera con ‘Por el camino de Egipto’, algo que según su hijo “salió así porque era lo que nosotros estábamos acostumbrados de chicos a escuchar en casa”.

En él encontramos también, tal y como reconoce su autor, una fuerte religiosidad, no en vano la letra recoge aquel verso que dice: ‘Que el Niño que está en la cuna, en una cruz morirá’. “Mi padre era muy creyente, y yo también y eso se aprecia en el villancico”.

Otro de los detalles llamativos está en aquellos ‘pastores de la laguna’. Recuerda Antonio Gallardo Quirós que todo proviene “del nacimiento que nos ponía cada Navidad mi padre en casa. Él tenía la maña de colocar a los pastores en torno a una laguna, cada año lo hacía igual, de ahí la letra”.

Sea como fuere, aquella jovencísima María José Santiago revolucionó el país aquella Navidad en TVE. Lo hizo “con un vestuario que recordaba a las mujeres hindues”, de blanco crudo y llegándose a colocar incluso un lunar en la frente.

“El villancico marcó mi carrera”, reconoce orgullosa, “y fue un auténtico boom porque España entera lo hizo suyo”, apostilla. “Recuerdo que grabamos un single, aquellos discos pequeños que había y fue un éxito tremendo”, continúa.

Cuarenta años después de su estreno, ‘Su carita divina’, sigue teniendo la misma fuerza que antaño, y sigue sonando con la misma elegancia en la voz de la jerezana, que lo ha convertido en una pieza fundamental en estas fechas y en su amplia discografía.

Su leyenda se agrandó aún más en octubre de 2015 cuando María José Santiago, con las guitarra de Paco Cepero y Juan Diego Santos, lo interpretó en directo en el Vaticano ante el Papa Francisco, otra circunstancia que ha contribuido a su consolidación hasta el punto de que a día de hoy ha sido versionado por numerosos artistas.