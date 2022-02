Alfonso Losa: “Pretendo una evolución sin buscar que guste a la gente”

Alfonso Losa (Madrid, 1980) se subirá este jueves a las tablas del Teatro Villamarta (20.30 horas) para presentar ‘Flamenco: Espacio Creativo’, una propuesta estrenada hace unos meses en Madrid y para la que ha contado con Rafael Estévez y Valeriano Paños.

–Usted sabe bien lo que es el Festival de Jerez...

–Por supuesto, vine por primera vez cuando tenía 14 años. He venido con muchísimos artistas, con El Güito, Manuela Carrasco, con propuestas personales y para mí es algo especial bailar en el Villamarta. De hecho, estoy un poquito nervioso y eso hace que tengas ese compromiso.

–En su último espectáculo en el Villamarta, en 2018, tanto público como prensa elogiaron su propuesta. ¿Le da miedo que ahora no sea igual?

–Soy consciente de que esto te da aún mayor responsabilidad y tengo que mejorarlo, no te queda otra. El compromiso de seguir trabajando y mejorar está ahí y con eso tenemos que luchar día a día. Pero no me da miedo, la verdad.

–Decía Rafael Estévez, al referirse a usted, que hay personas que en el escenario sólo necesitan salir y bailar...

–Bueno, se refiere también a que este espectáculo que traemos a Jerez cuenta con una escenografía muy milimalista. También es minimalista a nivel de anhelos porque lo único que intento en este montaje es bailar, que se quede todo en lo que es la expresión y la personalidad del personaje que hace que la obra sea personal. Detrás hay un trabajo tremendo, un año entero, y con una búsqueda de otro tipo de movimientos y de registros que te lleven a transitar de otra manera del flamenco. Creo que el verdadero riesgo que tiene este espectáculo es la improvisación.

–De eso puede hablar usted bastante, de hecho suele arriesgar mucho en sus creaciones...

–Sí, entiendo el flamenco como sinónimo de riesgo y de ponerte al límite como artista y luego tener la humildad de poder fallar. Puede ser que falles pero puede ser que consigas algo especial, y eso es maravilloso.

–(...)

–Bailo sin ningún tipo de ambición, lo que quiero es bailar, disfrutar y evolucionar con tu propio baile. Quizás es lo que me ha servido para plantear este espectáculo, no pretendo que sea un éxito, pretende ser una evolución propia del artista, sin buscar que le guste a la gente.

–¿Significa eso que usted baila sin ningún prejuicio?

–Pues sí, eso te la da la madurez pero también la inquietud que tengas. Nunca me he metido a un estudio por querer ser, me meto para disfrutar y disfruto igual en un estudio que en el teatro o en una fiesta. Eso siempre lo he tenido claro, y si consigues eso, consigues disfrutar de todo, si no, ser bailaor puede ser una tortura.

–Viene usted bien arropado....

–Sí, me acompaña Concha Jareño a la que conozco desde que tenía 14 años cuando bailábamos sevilanas y con la que tengo una buena sintonía y un cariño especial. También está Sandra Carrasco, una cantaora especial y sólo mirándote en el escenario, ya te mete en otra historia; Ismael ‘El Bola’, la guitarra de Francisco Vinuesa y Rafael Estévez y Nani Paños.

–¿Qué le han aportado Rafael y Nani?

–Sobre todo me han dado ese matiz o la pauta que yo no veía para intentar evolucionar en otros registros dentro del baile. La clave de este espectáculo está en buscar distintos registros y eso me lo han aportado Nani y Rafael. Además, me han hecho encontrar una parte de mí que tenía aparcada. Yo soy bailarín, vengo de la danza, aunque llevo años representando un flamenco clásico. Esa otra parte siempre ha estado ahí, y volver a sacarla y sentirla, me ha enriquecido mucho, porque he recuperado cosas a las que quizás no le daba la importancia que tienen.