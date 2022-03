Alfonso Losa logra el XXIII Premio de la Crítica del Festival de Jerez

El XXIII Premio de la Crítica, enmarcado dentro de la XXVI edición del Festival de Jerez, ha recaído en el espectáculo 'Flamenco: Espacio Creativo', que protagonizan el bailaor Alfonso Losa y que fue representado el pasado 24 de febrero en el Teatro Villamarta.

Este reconocimiento, que desde 1999 es organizado conjuntamente por la Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos de Jerez y el Consejo Regulador del Vino de Jerez, ha sido concedido a través de las votaciones de los críticos y periodistas acreditados al Festival de Jerez, que valoran los distintos espectáculos exhibidos en el espacio del Teatro Villamarta.

En esta edición se han emitido un total de doce votos, de los cuales 7 han sido para el espectáculo de Alfonso Losa, 'Flamenco: Espacio Creativo'; 2 para el espectáculo de Mercedes de Córdoba, ‘Sí, quiero’, y uno para María Moreno por 'More (no) More', para Manuela Carpio, con 'La fuente de mi inspiración', Antonio Molina 'El Choro', con '#SiDioskiere'.

'Flamenco: Espacio creativo' es un espectáculo en el que el bailaor madrileño trata de mostrar “unas metodologías creativas que están vivas, improvisaciones tanto del ritmo como del movimiento”, y que le han llevado por “distintos caminos” que, aunque estén recorridos, “nunca sabes a dónde te van a conducir”.

“El flamenco es un espacio creativo que se ha ido construyendo gracias a la impronta de los artistas que han trabajado en el género. En este nuevo proyecto me planteo investigar, transitar por nuevos recovecos que están dentro del flamenco, pero fuera de mi situación de confort. Planteamos búsquedas creativas que me lleven a otros sitios desde los que recorrer de una forma distinta las emociones de este arte", asegura el artista.

Para plasmar esos “distintos caminos” de su baile ha contado con la dirección artística de Estévez & Paños, que también aportan su creatividad a la coreografía. “Siempre ellos tienen una pauta más, detalles que tú no ves y te llevan a otros lugares”, indicó Losa. “Saben quién soy y han hecho un traje a mi medida. Tiran de un lado mío que no salía a escena”, explicó en rueda de prensa.

La propuesta contó además con un elenco artístico formado por Sandra Carrasco e Ismael de la Rosa 'El Bola', al cante, la guitarra de Francisco Vinuesa, y la colaboración especial de la bailaora Concha Jareño.

La Cátedra de Flamencología y el Consejo Regulador quieren agradecer un año más la predisposición y el apoyo de los críticos que acuden al Festival de Jerez hacia este premio.

A continuación anotamos el listado de premiados desde su puesta en marcha en 1999:

AÑO 1999

Antonio El Pipa (Generaciones)

AÑO 2000

Antonio Márquez (Reencuentros/Después de Carmen)

AÑO 2001

Sara Baras (Juana la Loca)

AÑO 2002

Compañía de Antonio Gades (Fuenteovejuna)

AÑO 2003

Compañía de Javier Latorre (Rinconete y Cortadillo)

AÑO 2004

José de Udaeta (El secreto de las castañuelas)

AÑO 2005

Antonio Márquez (El sombrero de tres picos, Zapateado y Bolero de Ravel)

AÑO 2006

Joaquín Grilo (A Solas)

AÑO 2007

Mercedes Ruiz (Juncá)

AÑO 2008

Mario Maya (Mujeres)

AÑO 2009

Rocío Molina (Oro Viejo)

AÑO 2010

Joaquín Grilo (Leyenda Personal)

AÑO 2011

Mercedes Ruiz (Perspectivas)

AÑO 2012

Marco Flores (De Flamencas)

AÑO 2013

Isabel Bayón (Caprichos del tiempo)

AÑO 2014

Belén Maya (Los Invitados)

AÑO 2015

Israel Galván (Fla.co.men)

AÑO 2016

Manuel Liñán (Reversible)

AÑO 2017

Olga Pericet (La espina que quiso ser flor...)

AÑO 2018

Rafaela Carrasco (Nacida sombra)

AÑO 2019

Rubén Olmo (Horas Contadas)

AÑO 2020

Manuel Liñán (¡Viva!)

AÑO 2021

David Coria & David Lagos (¡Fandango!)

AÑO 2022

Alfonso Losa (Flamenco: Espacio Creativo)