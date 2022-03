Antonio Molina 'El Choro': "Sólo quiero que mi baile llegue al corazón"

Antonio Molina 'El Choro' rebosa ilusión y optimismo. Después de 'Aviso: Bayles de jitanos' (2016) y Gelem (2018) regresa al Teatro Villamarta (jueves 20.30 horas) para estrenar #SiDiosKiere, un espectáculo que lleva gestando "desde hace por lo menos tres años" y cuyo objetivo no es otro que "mi baile llegue al corazón del espectador o al menos eso es lo que quiero desde que me dedico a esto, ya después la dramaturgia que cada uno la entienda como quiera, pero al corazón debe llegar".

Pese a saber lo que significa un estreno en el Festival de Jerez, el bailaor onubense no oculta que "los nervios siempre están, más aún en una plaza tan importante como ésta. Es más, te pones nervioso desde el día que te aceptan el proyecto. De todos modos, y después de lo que llevamos, estoy contento, con nervios, pero feliz".

Su tercer espectáculo en solitario supone "un cambio con lo que he contado otras veces", asegura. "Al menos es todo lo contrario a lo que conté en 'Gelem', que era todo más trágico. Ahora quiero hacer una especie de homenaje al flamenco, pero desde mi punto de vista, es decir, expresar todo lo bueno que me ha dado, porque hoy día la vida que tengo me la ha dado el flamenco".

Al hablar del título de la obra, '#SiDiosKiere', El Choro explica que "esa es una frase que siempre utilizo mucho. Soy creyente y todo lo pongo en manos de Dios. De hecho, y lo cuento como anécdota, a una alumna mía le comenté un día 'ya tengo el título de mi espectáculo' y me dice 'ya lo sé, se va a llamar #SiDiosKiere', me quedé helado, se me pusieron los pelos de punta. 'Claro, si esa frase siempre la tienes en tu boca', me dijo".

Tras contar con Estévez&Paños en su primer espectáculo, el bailaor retoma ahora la figura del director escénico de la mano de Juan Dolores Caballero, "que me ha ayudado mucho en mi trabajo personal. Cada decisión que hemos tomado, ha sido de manera conjunta y muy trabajada, porque al fin y al cabo, si llamas a un directo, te tienes que dejar asesorar por él, si no, no lo llamaría. Además, ya en 2008 hicimos algo junto, y como tenía muy buena experiencia, decidí contar con él".

Para este nuevo trabajo, cuenta con el cante de Jesús Corbacho y Jonathan Reyes, y las guitarras de Eduardo Trassiera y Juan Campallo, además de la percusión de Paco Vega y los vientos de Francisco Roca. "Para mí nos los hay mejores, más que nada porque los conozco de toda la vida y saben lo que quiero. El único nuevo es Eduardo Trassierra y Fran Roca, un músico de Huelva que me aporta mucho con la armónica".

"Lo que quiero es que el público disfrute con todo, con los músicos y con el baile", que en este caso recorrerá palos como las alegrías, bulerías, caña (con coreografía de Jesús Carmona) y, por supuesto, fandangos de su tierra onubense, "aunque no tendrán nada que ver con los que ya hice en 'Gelem'".

Al margen de su estreno, El Choro mira al futuro con optimismo "porque debemos dejar ya la pandemia a un lado y buscar nuevos caminos. Gracias a Dios, como siempre digo, no todos los flamencos lo hemos pasado mal. Está claro que muchos compañeros sí, pero otros nos hemos reinventado y hemos sobrevivido a través de clases online o diez mil cosas. Yo sólo espero que la pandemia se quede ya atrás, no podemos estar fustigándonos todo el tiempo".