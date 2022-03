Antonio ‘El Pipa’ cumple 25 años de compañía con ‘Bodas de plata’

Antonio Ríos Fernández ‘Antonio El Pipa’ (Jerez, 1971) celebra un cuarto de siglo con su compañía y lo hace con un espectáculo creado para la ocasión, ‘Bodas de plata. XXV aniversario’, y que pondrá además el cierre a esta edición del Festival de Jerez.

El bailaor jerezano regresa a Villamarta con una propuesta en la que, al contrario de lo expuesto en ‘Así que pasen 20 años’, donde se repasaban algunas de las coreografías de espectáculos anteriores, ha fijado su punto de atención en la gente importante que ha pasado por su compañía, a los que quiere agradecerles que le hayan acompañado “en cualquiera de las locuras que se me ocurriesen”.

De hecho, entre las caras especiales incorporadas para este estreno habrá dos, una la de José Valencia “que fue el primer cantaor que vino en mi compañía”. Junto al cantaor de lebrija también actuarán de manera especial Morenito de Íllora y el guitarrista Joaquín Amador.

Pero lo que más emociona al artista del barrio de Santiago es contar con una madrina especial, Manuela Carrasco, que participa como artista invitada. “Estoy emocionado porque voy a contar con la que ha sido mi ídolo”, confesó. “Para mí es lo máximo porque, además, ella no suele ir como artista invitada”, añadió.

Además, el elenco contará con el cante de May Fernández, Reyes Martín, Joselito Montoya y Jesule de la Tomasa y las guitarras de Juan José Alba y Javier Ibáñez, además de Samuel Cortés (violín), María de Goñi (violonchelo) y Ané Carrasco (percusión).

“Son 25 años trabajando y peleando por construir una carrera y, la verdad, es que no me lo creo. Estoy muy feliz de cerrar el Festival y en Jerez”, ha asegurado el artista, que al repasar su trayectoria confiesa que “nunca me hubiera creído que esta aventura me llevaría a pisar algunos de los teatros más importantes del mundo”.

Sin embargo, está convencido de que “apostar por lo que sentía y ser fiel y honesto” consigo mismo le ha llevado a celebrar el XXV aniversario de su compañía “de lo que ha sido y es mi pasión, el baile flamenco. Yo no concibo la vida sin bailar porque no la recuerdo de otro modo y aunque cada vez tengo mayor responsabilidad, tengo la misma ilusión que cuando empecé en 1997”.