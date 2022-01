Fernando Soto presenta 'Soy Feliz', su nuevo sencillo

Radiante de felicidad, así se presenta Fernando Soto con su nuevo single 'Soy Feliz'. El jerezano lo ha presentado ante los medios de comunicación en los Claustros de Santo Domingo, lugar en el que ha rodado el tema musical. Diego del Morao a la guitarra, Jony Losada en el bajo y Carlos Merino en la percusión, acompañan entre otros al cantante.

Durante la rueda de prensa, Fernando Soto se ha mostrado orgulloso del tema compuesto por Melchor Borja. "Es un día muy especial para mi porque este año 2022 todos nos merecemos ser felices. Es un sencillo hecho con amor, cariño y con la gran ayuda de mi productora Pechuga Music".

Con la pandemia vigente en la sociedad, el jerezano ha querido hacer una canción de amor a la felicidad de uno mismo. "Habla de la felicidad más pura, de estar satisfecho con uno mismo, como somos”. El videoclip cuenta con la aparición de personas de diferentes razas, algo que ha querido recalcar el cantante. "No hay ninguna diferencia étnicas entre las personas, es algo que he querido demostrar con el single. Hay personas que lo tienen muy difícil en la vida por ser de diferente cultura, por su forma de querer y amar, o porque nacieron con algún problema. Todos debemos ser felices por lo que somos y como Dios nos hizo en la tierra. No debes ser feliz por lo que digan algunos, sino por lo que tú eres".

Consciente de la necesidad de amor que hace falta en el mundo, el jerezano ha reconocido pasarlo muy mal durante los primeros meses de pandemia. "Es la primera canción que he sacado después de la depresión en la que caí. Mi psicóloga me ha ayudado mucho; y en cuanto Melchor Borja me mandó la letra, le dije que iba perfectamente con mi vida porque ahora soy feliz. Tenemos que ser felices y dejar de lado las secuelas que estamos viviendo".

Nacido en Jerez de la Frontera, Fernando Soto también ha tenido palabras de agradecimiento a su ciudad. "Siempre tuve claro presentarlo en Jerez. Es una ciudad que me ha ayudado mucho y el Ayuntamiento también. Aquí es donde nací y donde vivo actualmente, he vuelto a casa como el turrón. Amo a mi tierra y mi gente”.

La anécdota durante la rueda de prensa ha sido la presencia de un gran sillón cedido por La Casa de mi Gitana para la promoción del tema musical. "Es un trono que sale en la portada del single. Me acompañará durante toda la gira como decoración".