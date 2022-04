'Fuenlabrada en Danza' acoge hasta el 15 de mayo la mejor danza española

La localidad de Fuenlabrada inauguró el pasado sábado el Festival 'Fuenlabrada en Danza', una iniciativa que recorre todos géneros que incluyen la danza española, desde el flamenco al ballet clásico, y que contará con las actuaciones de María Pagés, Dani Pannullo y Sergio Bernal, entre otros.Hasta el 15 de mayo, este festival traerá a los escenarios fuenlabreños una "amplia y variada representación de todos los géneros que incluyen desde danza española, a flamenco, ballet clásico, contemporáneo o el 'hip hop', ha indicado el Consistorio en una nota."Se trata de un festival que, aunque nuevo, no parte de cero, ya que la danza está arraigada en la ciudad desde hace años a través de diferentes formas y eventos", ha afirmado la concejala de Cultura y responsable del área Ciudad Viva, Mónica Sebastián, quien ha detallado alguno de los nombres que participarán.Entre ellos, destacan las actuaciones de María Pagés, Dani Pannullo y Sergio Bernal, a los que se sumarán otros espectáculos como 'The Holy Trinity', 'Flamenco Kitchen', 'Sin Par' y 'Bravata', dirigidos a públicos con diferentes intereses y edades.El pistoletazo de salida del Festival fue el sábado con la XI edición de la Gala de la Danza, que reunió como cada año en el teatro Tomás y Valiente -excepto durante los dos años de pandemia- a más de un centenar de bailarines y bailarinas pertenecientes a nueve escuelas de la ciudad.El domingo 24 fue el turno del espectáculo 'Centenario de José Saramago: Memoria del clavel. Elogio a Portugal', a cargo de María Pagés y El Arbi el Harti.El próximo viernes 29, con motivo del Día Internacional de la Danza, podremos ver 'El Lago' una versión contemporánea de 'El lago de los cisnes', mientras que el 30 de abril, 'The Holy Trinity' por Ogmia, hará una exploración visceral del concepto 'mujer' a cargo del coreógrafo Eduardo Vallejo Pinto.'Flamenco Kitchen' recreará en tono de comedia el mundo laboral de un grupo de mujeres en la cocina de un restaurante, sus problemas cotidianos y situaciones inesperadas el 1 de mayo.Sergio Bernal presenta su primer proyecto en solitario 'Ser' un espectáculo vivo, dinámico y emocionante donde se aúna flamenco, ballet clásico y danza (7 de mayo). La Fundación Psico Ballet Maite León es una ONG dedicada a la escena inclusiva. Una de sus compañías, Fritsch, presenta 'Sin Par' el 8 de mayo.'Expulsión' es el espectáculo dirigido y coreografiado por Dani Pannullo donde este inquieto creador elabora un coctel personal que fusiona distintas tendencias de danza urbana y música (14 de mayo).'Bravata' cuenta la historia de Mónica o de muchas mujeres que sienten la necesidad vital de expresarse más allá de cualquier corsé social, un espectáculo de baile con Mónica Iglesias, acompañada a la guitarra por Luis Mariano, al cante por Juan ángel tirado y Sergio Gómez y por David chupete a la percusión (15 de mayo).