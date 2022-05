Samuel Serrano reivindica su amor a lo tradicional con 'La Inspiración'

'La Inspiración' es el nuevo single del cantaor Samuel Serrano, una bulería con la que homenajea a la pureza del cante a través de un videoclip con el que pone de manifiesto su pasión por lo ortodoxo.

El sencillo llega después de 'Imaginando y Soñando' y 'Morito de Marrakech', dos singles que también formarán parte del próximo álbum musical y que verá la luz próximamente. Antes del lanzamiento del disco, Samuel Serrano publicará dos temas musicales más. El primero de ellos será una colaboración junto a Bernardo Vázquez mientras que el segundo será junto a Capullo de Jerez con el que homenajeará al cantaor jerezano.

Samuel Serrano señala sobre 'La Inspiración' que "es una reivindicación de lo tradicional, del cante que he escuchado toda mi vida. Aparecen los gallos de peleas, combatientes de la tradición. Es un sencillo en el que solamente aparece la guitarra, el cajón y el cante".

Acerca del mensaje del sencillo, el artista confiesa que "habla de lo que a uno le gusta, de cuando me siento feliz haciendo lo que me gusta como escuchar a Tío Borrico, Chocolate o Agujetas". Una felicidad que al cantaor le llega a través del flamenco después de haber perdido a su madre. "El arte jondo me sirve de consuelo, me ayuda a desahogarme".

En el tema musical, cuya letra, al igual que todo el disco ha sido compuesta por el propio Samuel Serrano, han colaborado junto al cantaor: Paco León a la guitarra, Cecilio en los Bass, el cajón y nudillos de Edu Gómez además de las palmas y jaleos de Diego Montoya, Tate Núñez, Paco Gallardo, Manuel Vinaza, Niño del Tripa, Isaac Serrano y Tina Valencia. El single ha sido grabado en los Estudios León.