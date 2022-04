María del Monte saca nuevo disco después de 14 años

María del Monte ha presentado este jueves en Sevilla su nuevo disco, tras catorce años sin grabar en un estudio, por lo que ha destacado: "Es un día trascendental para mi".

La sevillana saca al mercado 'Todo vuelve', un nuevo trabajo producido y creado por ella misma con el que intentará volver a la normalidad tras la muerte de su madre y de su hermano: "La música ha sido mi refugio. Hay veces que cogía la guitarra estando como he estado y he dicho: 'Dios mío, ¿cómo puedo tener ganas de cantar?".

La Feria de Abril es una fecha clave en su calendario y por ello ha elegido el 29 de abril para que su público disfrute de sus once nuevas canciones, en las que "todo está encriptado y todo tiene un por qué", ha dicho durante la presentación.

"Creo que canto de otra manera, los malos momentos te hacen sacar lo más puro que hay dentro de ti. Desde el dolor se hacen las cosas con otra manera, con honestidad", ha confesado.

Ha escogido a sus músicos de siempre, con los que lleva trabajando más de treinta años para volver al lugar del que nunca se fue, la música, insistiendo en lo complicado que ha sido para ella este trayecto: "Hay cosas de las que uno no se va a curar nunca, hay que aprender a sobrellevarlas. No se por qué he vuelto, sé que lo necesitaba".

Junto al disco y tras la promoción del mismo, espera volver a ponerse encima de los escenarios para girar por España, aunque no duda en mostrar su miedo: "No sé si estoy preparada para ponerme ante 1.000 personas pero lo voy a intentar. Hay días que fui al estudio y me tuve que volver porque no podía, pero no me he rendido".

La industria musical ha sufrido una auténtica transformación desde que salió al mercado su último trabajo discográfico, unos cambios a los que María del Monte no teme: "En la industria no he visto diferencias ninguna, no me preocupa. Dicen que los discos no se venden. Pero, ¿cómo se van a vender si no los hay?".

Consciente de que el universo digital copa la mayor parte del mercado, se introdujo en el universo de las redes: "No soy muy amiga de las redes, me abrieron el Instagram y la gente me lo ha agradecido mucho pero no sé utilizarlo".

Ha acabado su presentación con un agradecimiento a los medios por respetarla a pesar de que "algunos me han hecho preguntas incómodas porque se lo han exigido" y un mensaje de esperanza que a ella le ayudó: "Siempre hay un plan al que agarrarse, que escojan el de vivir".