Mercedes de Córdoba declara su amor al baile con el espectáculo ‘Sí, quiero’

Fue justo antes del “desastre”, como califica a esta pandemia la propia artista, cuando Mercedes de Córdoba irrumpió con fuerza en Jerez para presentar en el Villamarta ‘Ser, ni conmigo ni sin ti’. Dos años después de aquella primera aparición en solitario, la cordobesa retorna al punto de partida con un planteamiento que estrena esta noche (20.30 horas) en el Festival y con el que pretende declarar su amor al flamenco y de paso liberarse de todos esos sentimientos y emociones que afloran en el día a día de cada persona cuando ama, de ahí el título de ‘Sí, quiero’.

“Estrenar en Jerez o en la Bienal es siempre un reto, pero a la vez una motivación extra por todo lo que supone y por toda la gente que viene a verte. Además, después de lo que hemos pasado para mí es como celebrar la vida, porque volvemos al mismo sitio donde medio nos despedimos en 2020”, asegura.

Si algo tiene la joven bailaora es que no se arruga con las situaciones comprometidas, pues como ella misma reconoce entre risas, “me va la marcha”. Se refiere al hecho de apostar por un elenco tan completo “con una pandemia en medio”. Pero todo tiene un porqué y para Mercedes “montar compañía era una necesidad propia, coreográfica y porque el amor a este arte va más allá de mi propia carrera. Creo que como profesional de esto, debemos cuidar este arte y abrir caminos a las nuevas generaciones”.

En ese amor y compromiso declarado, la bailaora considera que “he llegado a este punto porque veo que la gente joven no tiene oportunidades hoy día, algo que afortunadamente yo he tenido. Hay pocas compañías privadas algo que en mi época no ocurría. Recuerdo que cuando tenía 20 años, me planteaba casi a diario a qué audición me iba a presentar, y ahora no ocurre eso”.

Para Mercedes de Córdoba, “el arte es necesario, por eso en este espectáculo hago un guiño a la pintura, a la música clásica, a todo tipo de movimientos, porque al fin y al cabo nuestro cuerpo es nuestro vehículo de expresión. Tengo claro que todos somos libres y quien quiera ser tradicional, también debe tener esa libertad para bailar por soleá, por seguiriyas o los palos clásicos, manteniendo una flamencura, porque tener flamencura es muy difícil y te hace muy libre”.

Dentro de todo ese proceso creativo, la artista reconoce que “he descubierto cosas nuevas de mí misma”, recalca, “ya lo hice en mi anterior espectáculo, donde contaba mis miedos y las cosas por las que pasamos los artistas, y ahora cuento ese compromiso hacia el arte, es como una segunda parte, y me he dado cuenta que me gusta contar todas esas situaciones por las que paso”.

Mercedes de Córdoba asume que la pandemia “ha sido bastante dolorosa, y aunque hemos tenido salud, me ha dado fuerza y convencimiento para seguir luchando y bailando por lo que me gusta. Al menos, como se dice en las bodas, hasta que la muerte nos separe”.

Estar al frente de su propia compañía es algo “muy duro”, constata la bailaora, si bien es cierto que “cuando he estado en otras compañías he sido siempre muy curiosa, y he estado pendiente a todo, desde la iluminación al sonido”.

Dentro de toda esta tentativa, ha incorporado un poema de Braulio Ortiz Poole, un texto “que me lo hizo llegar Sara Arguijo cuando ya teníamos todo montado. Fue curioso porque fue leerlo y comprender que decía exactamente lo que sentía. Es un poema que se titula ‘Una mujer que muestra su verdad’, y que me aporta un lema que lo hemos incorporado a la compañía, ‘sólo vive quien arde’ y que habla de esa pasión y luchar a pesar de las adversidades o de lo que te digan”.

En esta nueva apuesta cuenta también con la dirección musical de su pareja, Juan Campallo. “Nos entendemos a la perfección y él confía muchísimo en mi criterio. De hecho, he estado muy involucrada en la dirección musical en este espectáculo, también porque Juan está yendo con mucha gente e incluso está teniendo que rechazar propuestas porque no puede abarcar más. Se ha dejado guiar por lo que yo quería, y en ese sentido no tenemos problemas porque nacimos un mismo día y siempre pensamos y sentimos igual, es más creo que entre los dos hay energía”.

Con respecto a su primer espectáculo, y además de Juan Campallo, Mercedes de Córdoba cuenta con parte del mismo elenco, es decir, repiten, al cante, Jesús Corbacho y Enrique ‘El Extremeño’, a la percusión Paco Vega, y se incorporan Pepe de Pura y Oruco, al margen de un cuerpo de baile en el que encontramos a Ágüeda Saavedra, a la que pudimos ver con el Ballet Flamenco de Andalucía el pasado miércoles, María Carrasco, Cristina Soler y María Reyes.

Aunque su futuro, como ella misma explica, “está en el estreno de Villamarta”, su agenda respira con entusiasmo de cara a los próximos meses. “Hasta ahora no me puedo quejar porque justo después de Jerez actuaremos en Córdoba, luego tenemos cerrada ya una gira por Méjico, estaremos también con este espectáculo en la Bienal”.