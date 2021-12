Paco Cepero: “Cada vez me cuesta más subirme a un escenario”

Pocos artistas pueden presumir hoy día de acumular seis décadas de trayectoria profesional y seguir en activo. “Ahí sigo, al pie del cañón”, ironiza entre risas Paco Cepero que el sábado volverá a pisar las tablas del Teatro Villamarta con ‘Corazón y bordón’, un espectáculo en el que repasará su amplia discografía y carrera artística.

El guitarrista y compositor jerezano no oculta que “tocar en el Villamarta siempre es un orgullo pero también una responsabilidad”. No obstante, asume el reto “como con mucha ilusión porque voy bien rodeado, ojalá sea una noche inolvidable para el público y también para mí”, comenta.

De hecho, para esta propuesta Paco Cepero cuenta con el respaldo de Paco López en la dirección escénica y artística, “que para mí es una garantía, ya he hecho algunas cosas con él y la verdad es que siempre he salido satisfecho”, asegura.

El artista ha preparado “un repertorio variado”, repertorio que “ha elegido Paco López, y en ese sentido creo que he sido un discípulo aplicado. Le envié mi discografía y ha sido él quien ha decidido lo que tengo y no tengo que hacer. Creo que ha quedado muy bien, porque es muy ameno y en el que se verá a Paco Cepero flamenco, al intérprete y hasta cantante”.

Para llevar a cabo este regreso al teatro de su tierra, el artista contará con su equipo habitual, el violín de Sophia Quarenghi, las guitarras de Paco León y Miguel Salado y la percusión de Carlitos Merino, pero además “me acompaña Andrea, que es una bailarina que hará cosas boleras, y también Diego Villegas, un músico de aquí al lado, de Sanlúcar y que es un fenómeno”.

A punto de cumplir 80 primaveras, el guitarrista reconoce que “cada vez me cuesta más subirme al escenario, y más aún cuando es en Jerez, que a mí me supone un plus. Es mi pueblo, mi tierra y te exiges mucho más. Hasta ahora nunca he fallado, pero es una responsabilidad. La seguridad la tengo, sólo necesito ensimismarme y que salga el sonido Cepero, que al fin y al cabo es lo que tengo. No vengo a competir, sino a sentir y tocar la guitarra como siempre he hecho”.

Estar ahí, delante del público, “es un regalo de Dios, como siempre he dicho. Tengo 79 años y poder tocar en directo y componer como estoy haciendo, es un privilegio”.

Dentro del programa elegido para este ‘Corazón y bordón’, Paco Cepero cuenta con la voz invitada de Manuel de la Tomasa, nieto de José de la Tomasa. “Es algo que me hace ilusión porque es un chaval joven, que viene con mucha fuerza y que da continuidad a la dinastía de Manuel Torre. A mí me gusta mucho porque tiene personalidad”.

Resulta curioso que a su abuelo, José de la Tomasa “hice yo su primer disco y ahora tocarle al nieto, es muy bonito y personalmente me ilusiona”.

“A mí realmente lo que me hace sentirme vivo es tocar en directo, y bueno, me gusta preocuparme. De hecho me he quitado unos kilitos para el concierto”, comenta entre risas.

Inquieto a más no poder, el jerezano admite que “no paro de componer, cuando no es con la guitarra, son canciones y todo eso me motiva mucho”.

Apenas seis meses después de estrenar su último disco, ‘Vivencias’, Cepero sueña ahora con realizar “una gira como la que está haciendo Víctor Monge ‘Serranito’, que ha recorrido varias capitales de España. Date cuenta que me tengo que ir retirando y dar paso a las nuevas generaciones. El testigo lo cogen ellos, y yo a lo único a lo que me tengo que dedicar es seguir componiendo y trabajando en mi casa. Ahora, sólo pido salud y poder disfrutar de mi familia que es la mejor composición que he hecho en mi vida”.