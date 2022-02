Alejandro Andana: "Jerez ha sido el lugar en el que han confiado en mí como profesional de la moda"

Diseñar, bordar y crear son sus tres grandes pasiones. Una labor que viene haciendo y demostrando a través de diseños que ya le han reportado varias alegrías. Nacido en San Roque, Alejandro Andana consiguió en la SIMOF 2022 el Primer Premio del Certamen de Jóvenes Diseñadores, un galardón que, junto al conseguido el año pasado en el Concurso Volantes de Cádiz, le han convertido en una de las figuras con más proyección del diseño actual.

Con el viernes 11 de febrero marcado en su calendario, el de San Roque llega feliz y emocionado a la Pasarela Flamenca Jerez, un lugar en el que será recibido como diseñador profesional tras ganar el Concurso Volantes de Cádiz 2021. "Jerez es mi casa. Han sido mis inicios, mis comienzos y el lugar en el que han confiado en mí como profesional de la moda. No estoy tan nervioso como cuando participo en un concurso, pero tengo muchas ganas de que los asistentes puedan disfrutar de mi colección”.

'Cobijadas' será la propuesta del diseñador que podrán disfrutar los visitantes a la Pasarela Flamenca, una colección con la que ha logrado el galardón del Concurso de Jóvenes Diseñadores. "Mostraré toda la colección completa de 'Cobijadas'. Se podrán ver todos los trajes con una puesta de largo muy diferente”. Sobre su colección, Alejandro Andana se ha inspirado en la mujer sobre todo y en el poderío de ella frente a la vida. "Es una defensa a la mujer. Las cobijadas se tapan porque quieren, no porque nadie se lo impone. La mujer hace lo que ella quiere y porque quiere. Es una manera de representar el empoderamiento de la mujer”.

Acerca de los colores y estilos empleados, Andana comenta que "en el cartel destaca el morado sobre el negro, en un claro mensaje contra la violencia machista. Las cobijadas están cubiertas de negro, pero después muestran el blanco de la pureza, los colores…también en los tocados de las modelos se refleja la planta del algodón como algo suave”.

Se ha pasado toda la vida aprendiendo, estudiando y formándose para seguir creciendo como diseñador, una proyección que "no me ha cambiado a nivel personal, pero me siento mucho más preparado”.

Entre sus proyectos de este año, está feliz y motivado con la apertura de su tienda en El Rocío, un lugar en el que la magia andaluza se respira nada más cruzar las puertas. "La tienda que hemos abierto está dedicada a la moda flamenca y amazona. A lo largo del año además presentaré la colección ecuestre que sacamos todos los años”.

Tras comenzar aprendiendo los bordados para la Semana Santa, Alejandro Andana es un enamorado de su tierra, Andalucía, el lugar que le ha inspirado para convertirse en un diseñador de pura raza de la moda flamenca. "La moda flamenca es lo nuestro. Es el sentir de una tierra mucho más profundo de lo que es. Amo la tradición y tenemos que seguir trabajando con ella para que siga hacia delante”.