Ángeles Verano: "Es un año decisivo para la moda flamenca"

Desprende luz, ternura y magia a la hora de hablar. Con una trayectoria profesional a sus espaldas de más de 25 años, Ángeles Verano llega a la Pasarela Flamenca Jerez tan ilusionada como el primer día que presentó en una pasarela sus trajes de flamenca. Es una de las grandes diseñadoras andaluzas de la moda flamenca, con una carrera que comenzó a brillar en la SIMOF de 1995 consiguiendo el Premio a la Mejor Diseñadora.

Su profesión es una delicada carta de amor a sus emociones, a los sueños y pasiones que siente a la hora de crear. Con una firma propia, sus propuestas se han paseado por las diferentes pasarelas nacionales, convirtiéndose en una mujer imparable en la que su tesón, cercanía y la devoción por su tierra, Andalucía, son sus señas de identidad.

Nacida en El Puerto de Santa María, no falla ningún año a su feria. Residente actualmente en Sevilla, posee su propio taller. Ella y su compañera Aguasantas destacan por la alegría y trato con los que se acercan por su local a buscar un traje que lucir sobre el Real.

El viernes 11 de febrero es su gran día en Jerez, dando el pistoletazo de salida a las 18 horas a la presentación de su colección: 'Solamente tu', un trabajo en el que encumbra a la mujer con su toque personal y radiante para realizar la figura femenina con unos diseños que son una delicia.

- ¿Se sigue poniendo nerviosa después de tantos años de profesión?

-No le quepa la menor duda. Es como si tuviera un bebé cada año. Es un proceso de gestación, de maduración, de llevar a cabo todo antes de que llegue el gran día. Me sigo poniendo igual de nerviosa. Además, antes de empezar cada desfile siempre pasa algo con lo que me quedo nublada por los nervios. Afortunadamente tengo un gran equipo de trabajo y cuando una está rodeada de tan buenos profesionales, todo pasa. Son muchas cosas las que están en juego como la opinión del público, de los medios, las clientes expectantes por ver lo que presentas... Hay que superarse cada año y es una responsabilidad hacer las cosas bien.

-Contar con un buen equipo es la base…

-Sobre todo responsable. En el directo una no sabe qué ocurrirá nunca. Me acuerdo un año, que hicimos la Pasarela en los Museos de la Atalaya, se fue la luz y se quedó todo a oscuras. Yo me quería morir cuando pasó aquello, aunque la gente lo entendió. Ante las dificultades es cierto que el público se mimetiza.

-¿Qué siente al volver a Jerez?

-Tengo un millón de amigos maravillosos. Me gusta ir a El Puerto, porque es mi tierra. La organización de la Pasarela Flamenca de Jerez es la mejor que te puedes encontrar en todo. Atención, cariño, trato… Son increíbles. Este año se cumplen quince años y voy desde sus inicios. Me une una gran amistad personal con ellos y les tengo un gran cariño. Cuando voy a Jerez es como si me sintiera en casa.

- ¿En qué está basada la colección que presenta este año?

-Se llama 'Solamente tú'. La inspiración ha venido por parte de la música. Es una canción de Pablo Alborán que me fascina. Llevo a Nuria Pernía como actuación. La principal idea es versionar la canción a la andaluza, mezclarlo con los trajes de flamenca. También es verdad que lo que me motiva es la propia mujer, ella es la gran protagonista de todas las colecciones. Es un traje que favorece, realza y que la mujer desea todos los años. Serán aproximadamente entre 30 o 31 salidas a la pasarela y estamos todavía terminando las cositas. Después de estos años de pandemia una vuelve con más ganas que nunca.

- ¿Cómo ha vivido el sector de la moda la pandemia?

-Personalmente ha habido momentos en que creíamos que podía afectar mucho, incluso con poder continuar. El sector está fastidiado porque llevamos dos años enteros sin facturar, pagando gastos y ya eso es complicado de mantener un año más. Es un año decisivo para la moda flamenca. Animo a la gente a que sea más solidaria que nunca y ayude a un sector que necesita la colaboración desesperadamente.

- ¿Qué tiene el traje de flamenca que enamore tanto?

-Es un traje que favorece, el único folclórico que evoluciona. Realmente cuando el traje de flamenca dio el salto fue con el Salón Internacional de la Moda. Se generaron unas expectativas con el vestido enormes. Se creó una infraestructura enorme, llegaron empresas nuevas, se generaron otras. Se renueva cada año, hay nuevas tendencias, aunque también hay estilos marcados. Creo que lo importante de conseguir un traje es tener sello propio, eso es lo más difícil. Cuando una consigue una firma, y todo el mundo lo reconoce como tuyo, eso es una gran satisfacción. La pasión que siento por mi trabajo es enorme, la amo.

- ¿Qué estilos se podrán ver en la Pasarela Flamenca Jerez?

-Siempre intento hacer un abanico amplio de posibilidades. Intento no encasillarme en el traje clásico ni moderno porque eso deja un sector muy pequeño de personas. Las mujeres somos diferentes y tenemos necesidades distintas. Tengo un estilo de traje muy cómodo y la gente los destaca por elegantes. La creatividad no se debe perder, aunque luego está la realidad. Mi trabajo está dedicado a una mujer real, que quiera ir a la feria y no se quiera quitar su traje. Apuesto por la elegancia, la comodidad, la artesanía. Las mujeres queremos ser especiales y eso siempre me gusta llevarlo a cabo.