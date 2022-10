Santiago Lara rinde homenaje a Manolo Sanlúcar con 'Maestría'

La pérdida del maestro Manolo Sanlúcar ha sido un golpe duro para muchos guitarristas pero especialmente a los que, de alguna forma, vivieron bajo su manto. Santiago Lara ha sido, sin lugar a dudas, uno de los jóvenes con mayor apego al artista sanluqueño, con el que compartió conocimiento, experiencias y giras durante varios años.

Es por ello que para el jerezano, la figura de compositor gaditano vaya mucho más allá. Bajo este prisma y con el firme objetivo de honrar su memoria y su legado, Santiago Lara acaba de estrenar en plataformas digitales su último single, 'Maestría', un trabajo qu está dedicado al maestro sanluqueño y en el que ha volcado todos y cada uno de los sentimientos surgidos en él tras la muerte del artista.

'Maestría' es, en palabras del compositor jerezano, "una pieza homenaje al maestro evocando su música y tratando de hacer unas variaciones sobre algunas de sus trabajos más conocidos. Son melodías que, de alguna forma, a mí me han llegado y que están en la memoria del colectivo flamenco". El tema ya puede escucharse y descargarse en plataformas como Spotify, y cuenta también con un vídeo musical realizado expresamente para la ocasión.

El músico considera que "los guitarristas tenemos que defender el legado que ha dejado Manolo Sanlúcar, sobre todo por ser una persona tan comprometida y que ha hecho tanto por la guitarra. Por todo eso, estamos obligados a mantener el flamenco en todo lo alto, siempre desde el respeto".

En los últimos años, Santiago Lara ha querido siempre dignificar y reivindicar la obra de Manolo Sanlúcar, y su mejor apuesta ha sido el espectáculo 'Tauromagia', creado en 2018 junto a su esposa, la bailaora Mercedes Ruiz. En él, el jerezano interpreta en directo cada una de las composiciones de su maestro, hasta el punto de llegar a definir la misma como "una música perfecta, es la mejor obra de guitarra flamenca que se ha hecho".

Biografía

Santiago Lara (Jerez, 1984) es uno de los guitarristas y compositores más destacados de su generación. A lo largo de su carrera ha obtenido premios del mundo del flamenco especialmente significativos, como el Giraldillo al toque en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2018. Tiene 5 álbumes en solitario y muchos otros como productor y músico. Comenzó su periplo en el estudio con 'El sendero de lo imposible' (2007), para continuar con 'Sentimientos nuevos' (2012), dos trabajos en los que da rienda suelta a su capacidad compositora. Su tercer disco, 'Flamenco Tribute to Pat Metheny' (2016), editado por Warner Music, es un tributo al músico de jazz estadounidense. Su cuarto compacto, 'La guitarra en el tiempo' (2019), es un homenaje a los grandes maestros, versionando temas de Paco de Lucía, Sabicas o Vicente Amigo, entre otros. En 2022 ha publicado 'Tu canción en mi guitarra', un trabajo en el que realiza un recorrido por los temas musicales que han marcado su propia vida y la de otras tantas personas. En él, no sólo exhibe su capacidad creativa como guitarrista, multinstrumentista y compositor, sino que amplía su horizonte musical, ya que ha realizado la totalidad de arreglos que aparecen en dicho compacto, sin duda, uno de los grandes retos de esta producción. A lo largo de ocho temas, Santiago Lara discurre entre diferentes formatos sonoros, contando para ello con la participación de cinco artistas consagrados (Rocío Márquez, Rosario 'La Tremendita', Josemi Carmona, María Terremoto e Ismael Jordi), además de la colaboración de su hija Pastora. Ha sido guitarrista con Manolo Sanlucar, en su grupo, con quien ha viajado por todo el mundo, y ha compuesto la música de nueve espectáculos para la compañía de Mercedes Ruiz, una de las mejores bailaoras de flamenco de la actualidad tocando en lugares tan importantes como The Music House (Moscú), Sadler`s Wells (Londres), Teatro Real (Madrid), Maison de la Danse (Lyon), Teatro de la Maestranza (Sevilla), Bimhuis (Ámsterdam), Kolner Philharmonie (Colonia)....En noviembre de 2021, avalado por el propio Manolo Sanlúcar, interpretó en directo, con motivo del 25 aniversario de la Orquesta Ucam de Murcia, la adaptación para guitarra realizada en 1984 por el guitarrista sanluqueño para el Ballet Nacional de España por un encargo de José Granero.Del mismo modo, ha colaborado y realizado arreglos musicales para/con artistas de la talla de Antonio Canales, Ainhoa Arteta, Carmen Linares, Estrella Morente, Rocío Márquez, Argentina,David de María, Ismael Jordi, Chicuelo, Manuel Lombo, Jorge Pardo, Antonio Serrano etc... Como productor musical, además de sus propios álbumes, ha realizado discos de importantes cantaores de la nueva generación flamencos en España, como “Luna de Enero” de Miguel Soto “Londro” , “Mi Retoque al cante jerezano” de David Lagos y “Con la voz en la tierra” de David Carpio.