Tomasito: "Aquella Nochevieja saqué el robot que sigo llevando dentro"

En la vida hay momentos que nos sirven como cartas de presentación. No importa el tiempo que pase, solamente los sentimientos y los valores que nos caracterizan para dejar un recuerdo. Por eso, tras 35 años, Tomás Moreno Romero 'Tomasito' sigue recordando aquella inocencia con la que salió al escenario de Televisión Española durante la Nochevieja de 1986.

Aquella celebración de la televisión pública presentó a un artista que no ha dejado de improvisar ni de unir su vocación musical con diferentes estilos, sin perder nunca su raíz, anclada en el barrio de Santiago. A sus 14 años, las guitarras, las palmas y el compás que siempre ha llevado dentro, presentaron el baile improvisado de un robot mezclado con el flamenco de toda la vida, el que había vivido desde pequeño. "No era consciente en aquel momento de lo que iba a hacer porque era un niño. Era mi inocencia la que bailaba. Hice lo que me salió de dentro. Por aquellos tiempos sonaba el breakdance y decidí fusionarlo con el flamenco de Santiago. Le di rienda suelta a mis sentimientos".

Tomasito estuvo acompañado aquella noche de artistas de la talla de Manolo Escobar, Lola Flores, Los Chunguitos, Aurora Vargas o Carmen Ledesma. Fue precisamente La Faraona la que le bendijo con una frase que siempre recordará: "Lola Flores me dijo que hiciera lo que quisiera, porque todo lo que hacía me salía bien"; dice Tomasito.

Otro de los detalles de aquella aparición fue que no tuvo la oportunidad de ensayar en ningún momento: "Todos los ensayos se hacían tres días antes en los estudios de Prado del Rey y yo no pude ir porque estaba con 39 de fiebre. Tuvieron que ir mis hermanos a acompañarme. Aquella televisión era auténtica porque era directo de verdad. Cuando salí, saqué el robot que llevo dentro con el chip que tengo metido de toda la vida. Para mí lo importante era el flamenco, la música y sacar aquella actuación hacia delante".

La Nochevieja de 1986 no la pudo celebrar con toda su familia, pero las uvas se las comió en el camerino con todos los artistas de aquella noche. "Al terminar todos estábamos metidos en el camerino, abrimos una botella de whisky de 5 litros y celebramos el Año Nuevo. Las uvas me las tuve que comer allí junto a Aurora Vargas y Carmen Ledesma entre otras".

Hace unos días, el Teatro Villamarta pudo disfrutar del talento de Tomasito en el espectáculo de Pepe del Morao, una fiesta flamenca en la que el artista estuvo "súper feliz. Solamente ensayé una vez con Pepe, y nada más salir al escenario, me vi allí un pedazo de espectáculo, se lo curró muchísimo y me siento orgulloso de estar en Jerez, que siempre la llevo en mi corazón".

'Agustisimísimo', su nuevo disco de 2022

En lo que respecta al futuro, Tomasito disfrutará estas Navidades de los suyos y espera que para el año que viene: "me toque la lotería"; señala el artista entre risas, aunque matiza diciendo que "la lotería de verdad me toca todos los días con la gente que me quiere". El año 2022 traerá además un nuevo disco del cantante titulado ‘Agustisimísimo’, un trabajo que "espero que escuchéis próximamente y os guste".