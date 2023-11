Los alumnos de Balao tras su muerte: "Se va una figura imprescindible"

La muerte de José Luis Balao, que a las 10.30 recibe sepultura en el Tanatorio de la zona sur, ha provocado una oleada de comentarios y elogios hacia su figura, sobre todo por parte de muchos de sus alumnos, que han querido así recordarle con cariño.

Por su academia, inicialmente compartida con Manuel Lozano El Carbonero y posteriormente en solitario, pasaron infinidad de alumnos jerezanos y de la provincia, que adquirieron su conocimiento y su humanidad.

José Quevedo 'Bolita'

José Quevedo 'Bolita' aseguraba sobre la pérdida del maestro que "se nos ha ido una figura imprescindible en la guitarra, ya no sólo flamenca, sino la guitarra en general, que fue lo que nos inculcó siempre. Le daba igual que fuera flamenca, clásica o sudamericana, de hecho, ahí reside la peculiaridad de lo que nos ha dejado. Nos abrió una puerta de luz a la música y a la guitarra en general como instrumento".

Para el guitarrista jerezano, la muerte de Balao "es una pérdida irreparable, era un maestro genial, porque para ser maestro no sólo hay que saber tocar, sino tener psicología, paciencia y sabiduría que nos transmitía".

"Lo recordaré siempre y ojalá Jerez lo ponga en el sitio que merece. Sí se ha hecho alguna cosa, como la que organizó Santiago Lara, pero creo que no se ha hecho justicia. Siempre pasa igual, en vida lo que se le ha hecho, ha sido lo justito. Somos nosotros los que debemos a partir de ahora mantener su memoria y su legado", apuntó.

Santiago Lara

Santiago Lara, otro de sus discípulos, también guarda un gran cariño al maestro. "Me ha dado un vuelco el corazón cuando me he enterado", afirma el guitarrista desde Londres, donde se encuentra estos días.

"Balao fue como un padre para mí en una época concreta de mi vida. Desde los 13 a los 16 años estuve en su escuela en la calle Gaspar Fernández y aprendí muchísimo con él en todos los sentidos", recuerda.

De hecho, fue el maestro "quien me puso la granaína con la que gané el Giraldillo en la Bienal de Sevilla del año 2000, que fue algo muy grande para mí".

"Balao ha sido una gran persona, aparte de un gran maestro. Es el principal responsable de que exista esta generación de guitarristas de hoy en Jerez, que es irrepetible".

Javier Ibáñez

Mucho más melancólico estaba Javier Ibáñez, que en sus redes sociales, le recordaba con mucho cariño. "Podríamos decir tantas cosas de usted... Nos hizo volar antes de que muchos de nosotros cogiéramos por primera vez un avión, junto a ese instrumento tan maravilloso que nos hizo querer para toda la vida".

"Con su música, y con la de otros grandes maestros que nos enseñaba, desayunábamos un día en Río de Janeiro con Villa-Lobos, otro merendábamos en La Pampa Argentina con Cardoso y al otro cenábamos a los pies de la Alhambra con Tárrega, sin olvidar que debíamos volver a Jerez, para seguir oliendo los aromas musicales que desprende. Una parte de nosotros vuela con usted", admitía. Javier Patino