Nano de Jerez: “Me han dicho que soy mejor que Kirk Douglas"

El cante ha sido desde muy niño el principal aval de Cayetano Fernández ‘Nano de Jerez’, un artista con más de cincuenta años de carrera profesional y que hoy por hoy es uno de los últimos bastiones del flamenco más tradicional. Sin embargo, en los últimos días su figura se ha hecho popular por la interpretación de un papel en la serie de Movistar ‘Apagón’, de enorme éxito.

Nano de Jerez se mete en la piel de Chivo, el patriarca de un clan gitano con el que una de las protagonistas se entrevista en uno de los capítulos de la serie. Su aparición es breve pero el propio cantaor reconoce que “ha sido una experiencia muy bonita”.

El jerezano reconoce que “es la primera vez que hago cine, porque ya en su día participé en la película ‘Montoyas y Tarantos’ que se grabó en Jerez pero entonces sólo tenía que cantar, que es lo que siempre he hecho. Ahora, he tenido que aprenderme algunas frases, como así me dijeron, y bueno, estoy muy contento”.

El papel se hizo posible gracias al interés de uno de los directores de la serie, Isaki Lacuesta, porque fuera Nano quien interpreta ese personaje. “Al director le gusta mucho el flamenco y cuando pensó en alguien para ese papel, me dijo que yo era el ideal. Así que me llamó mi representante, me lo ofreció como si fuera una gala, y acepté”.

La grabación de la serie se hizo “el año pasado por estas fechas, creo que fue en noviembre. Me tuve que ir a Madrid con mascarilla porque entonces estaba la pandemia todavía dando la cara, y grabamos en dos días. Fue una experiencia bonita, pero pasé de frío...No hacía frío allí”, recuerda entre risas.

Tras su papel, Nano de Jerez reconoce que está recibiendo llamadas “de mucha gente, sobre todo amigos, está claro, para felicitarme por cómo lo he hecho. El otro día me dijo un amigo mío de Sevilla que yo era mejor que Kirk Douglas”, recalca riéndose, y “hace dos días me llamó José Manuel Soto para felicitarme también. La verdad es que estoy contento. A ver si ahora me salen más películas”, ríe.

Pero su verdadera vocación es el cante, un cante que no abandona. De hecho, “ahora me han llamado para ir a la Romería de Valme que es este domingo, y bueno, voy a ir con un cuadrito de Jerez”.

Menos positivo se muestra cuando se le pregunta por la Bienal de Sevilla que acaba de finalizar. “La Bienal ya no es lo que era, porque los artistas que tienen que estar, como Pansequito, como Romerito, Juan Villar o José de la Tomasa, por decir algunos, no están. Ahora llaman a uno que sale con un platillo y una trompeta y te canta por soleá. Señores, eso no es flamenco ni es ná”, añade.

“Yo he ido a la Bienal hace 22 años cuando íbamos con la Fragua del Tío Juane, con mi padre. Iba Moraíto, la Piriñaca, tía Juana del Pipa....Eso sí era la Bienal, lo de ahora es otra cosa”.

Nano lamenta también la reciente pérdida de Rafael Infante, “una persona que ha hecho mucho por el flamenco y sólo hacían ponerle trabas. Eso es lo que tenemos, por desgracia y como no pongamos remedio...”.