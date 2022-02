'Arqueología de lo Jondo’, radiografía de los orígenes y cultura flamenca

El libro 'Arqueología de lo Jondo' de Antonio Manuel cobrará vida en televisión próximamente. El trabajo literario del escritor es un retrato de las señas de identidad de nuestra historia, cultura y ADN a través del flamenco, tal y como reconocen sus realizadores. Un recorrido literario que se hará realidad en cuatro episodios de cuarenta minutos. Rodado en diferentes lugares de toda Andalucía, con figuras conocidas y desconocidas del flamenco, todo forma parte de una combinación perfecta para el espíritu de la serie.

Realizada por el director, guionista y productor José Antonio Torres junto a Antonio Manuel, el espacio cultural contará con algunas de las voces más reconocidas del flamenco como Rocío Márquez y Manolo Sanlúcar, además de investigadores, catedráticos y otros expertos de lo jondo.

Un trabajo audiovisual que escarba en nuestras señas de identidad mediante la libertad de sus creadores, que han expuesto todo el sentir y sapiencia de su experiencia en el área. Sin fecha de estreno todavía, será el próximo martes 8 de febrero en la Fundación Tres Culturas de Sevilla cuando se pueda disfrutar de uno de los episodios del trabajo documental.

Un proyecto audiovisual que se puede leer previamente en el libro 'Arqueología de lo Jondo' de Antonio Manuel y que refleja la historia de las raíces andalusíes, moriscas, sefardíes, gitanas y americanas del flamenco a través del dolor, el amor y la necesidad de encontrar la libertad.

- ¿Qué se podrá ver en ‘Arqueología de lo Jondo?

-Antonio Manuel: Abrimos una cata bajo tierra en la que encontramos los aspectos culturales de nuestra alma. Entender el flamenco desde mestizaje, de lo que somos…todo es un espejo en el que ponemos el enfoque. El flamenco se cristaliza, se han hecho estudios musicológicos muy buenos. Las procedencias de los cantes, de la vida, la historia…no se había hecho lo mismo desde una visión etimológica, histórica y cultural. Cometeríamos un error si lo estudiamos con único con ojo. El flamenco está entroncado a nuestra identidad andaluza y trasciende más allá. Aquí estudiamos el origen de las palabras desde una percepción lingüística, antropológica y etimológica porque quien ha puesto los nombres al flamenco son los pueblos que lo han parido. El público descubrirá cómo evolucionaron las vidas en ese viaje de ida y vuelta. La finalidad es bajar a las profundidades y complementar nuestra historia.

- ¿Cómo se siente un realizador como usted llevando a cabo este proyecto?

-José Antonio Torres: Son esas profundidades a las que Antonio se refiere, no son simplemente un sedimento arqueológico, sino también otras vías que se han negado en la lengua flamenca. Cuando conocí a Antonio Manuel en uno de sus actos, descubrí que nunca había caído en los elementos que desconocía del flamenco. ¿Cómo pueden estar ocultas esas partes? Reflexioné al respecto. Ha sido un descubrimiento bajar hasta las profundidades y encontrar la propia etimología del flamenco. En esos orígenes de la palabra encontré una conmoción. Es todo un privilegio encontrarme con este proyecto, con un intelectual como Antonio Manuel. Ejemplificamos a través del cante, baile y exposiciones de expertos esas profundidades que hemos descubierto.

- ¿Cómo será el formato de la serie?

-A.M: Inicialmente serán cuatro episodios, ojalá puedan ser más. Está diseñado para que puedan ser más capítulos porque tenemos más de 32 horas de grabación. En el primero de ellos abordamos el origen del origen en el que hurgamos en el concepto del nacimiento. En el segundo será la lengua del flamenco. El tercer episodio lo entroncamos en las huellas del alma que encontramos y el cuarto episodio en la mujer como la correa de transmisión oral del flamenco. Memoria, marginación, mestizaje y mujer son cuatro elementos que forman parte de la cata arqueológica del flamenco; invitarán a reflexionar y no sentamos cátedra ninguna.

- ¿Ha sido el proyecto una forma de descubrir la libertad lograda por nuestros pueblos?

-J.A.T: Decía Wittgenstein que "los límites de nuestra existencia son los límites del lenguaje". En la medida que salimos, nos damos cuenta de que estamos impregnados de otras culturas y eso nos hace más libres. La libertad está precisamente en romper esas barreras del lenguaje. Somos los que encierran las palabras y si eso se limita a una realidad, acabamos siendo huraños hacia el otro. Siempre se crece en libertad cuando abres tu mente a las aportaciones gitanas, moriscas, sefardíes, americanas...de un lenguaje tan rico como el flamenco. En ‘Arqueología de lo Jondo’ arrojamos preguntas para la reflexión.

-A.M.: Me encanta la pregunta porque me he pasado media vida escudriñando la huella de nuestras civilizaciones anteriores en lo que hoy somos. No conseguimos dar explicación a lo que somos porque nos han amputado una parte de la historia. No es simplemente la parte más obvia, sino que es la más cruel la que nos han amputado. Hablo de la de los marginados, la de los nuestros como los moriscos, negros, gitanos...y ya no existía Al Andalus en ninguna de ellas. Es la historia de nuestro pueblo marginado la que no está en ninguna biblioteca, estaba escrito en el aire. Cuando uno descubre, después de tantos años de investigación, esas lenguas muertas y las claves de algunas de ellas, uno se emociona porque hay siempre una conexión. Somos nosotros los que le hemos dado la espalda a esa historia. Cuando investigas la etimología flamenca, hay palabras que obedecen a la coherencia, a la espiritualidad, la música, la historia…se arma el mismo árbol que creció y pone coherencia a todo esto. Hay una continuidad histórica y esa evolución termina desembarcando en el flamenco que conocemos. Lo que nos invita a pensar es que el flamenco es la expresión del pueblo andaluz. El flamenco es universal, se puede cantar en cualquier parte del planeta. El flamenco se canta en andaluz, demuestra que es una expresión del pueblo andaluz y nuestro pueblo es el fruto del mestizaje de muchas vidas incluidas los marginados de nuestra historia.

- ¿Qué habéis aprendido de todo el trabajo?

-J.A.T: Partir de un libro didáctico como el de Antonio Manuel es muy cómodo. El primer borrador del guión era la propia estructura del libro. La pedagogía siempre la he utilizado como recurso. El documental no solo debe servir para profundizar, tiene que hacerse de una manera didáctica. Es un trabajo cuya gran prueba será pasarlo en los institutos. Mi mayor satisfacción es que una generación de la ESO y Bachillerato lo entienda e interiorice.

-A.M.: Es una osadía intentar condensar la historia del flamenco y Andalucía en cuatro episodios. Entiendo que se pueda pensar que faltarán mil cosas, se pueden decir muchas cosas más de las que hay. Hemos cogido cuatro círculos concéntricos de los muchos que puede haber. Hay personas de un enorme prestigio, que dijeran lo que quieren decir sobre el género. Hay flamencólogos como Cristina Cruces, artistas como Rocío Márquez y Manolo Sanlúcar, musicólogos como Reinaldo Fernández…pero también hay gente anónima que han estudiado la cuestión histórica de los pueblos. La idea ha sido hacer una idea coral, sobre los temas señalados y que el espectador saque sus conclusiones. Espero que nadie examine la serie como una obra enciclopédica porque no es así. Aquí no hay cafés cantantes, no hablamos de eso, se habla de la arqueología de lo flamenco. La serie ha contado con la cooperación altruista de todos los que intervienen.

Presentación en Sevilla

La serie tendrá su puesta de largo el próximo 8 de febrero en la Fundación Tres Culturas de Sevilla. En concreto será el cuarto episodio, 'Nosotras', el que se proyecte en el espacio sevillano. El acto tendrá lugar a partir de las 20.30 horas y su presentación correrá a cargo de su director, José Antonio Torres, la cantaora Rocío Márquez y el escritor Antonio Manuel. Al terminar la proyección se abrirá un coloquio con el público asistente. Para poder asistir se deberá acceder a la web de las invitaciones a partir del próximo 8 de febrero.