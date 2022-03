'Arrebol', cuando una amistad surge a través del flamenco

Esta no es una historia únicamente musical. Es el retrato de una amistad que se ha forjado a través de la música. De los sueños y anhelos de dos jóvenes que han encontrado gracias al flamenco la inspiración que necesitaban para sentirse libres.

José García es el cantante y Manuel Ríos el compositor de las letras a las que el primero le pone su voz. Nacidos en dos barrios distintos, La Pita y La Asunción, el cante les unió por completo en una amistad que se ha tornado en 'Arrebol', uno de los primeros singles que han lanzado y con el que sueñan sacar un disco con más temas próximamente.

"Llevo muchos años queriendo cantar", señala José García. "Mi sueño es la música. Conocí a Manuel, el cante nos unió y comenzamos a idear planes construyendo un camino precioso en el que vamos poco a poco".

Dos jerezanos que han encontrado en el flamenco el punto de inflexión que sus vidas necesitaban. "A mí me apasiona el flamenco, es mi vida. El cante jondo me ha ayudado mucho en mi vida. Por circunstancias personales me ha ayudado a seguir hacia delante, a sentirme libre. Muero con El Torta, Agujetas, Chocolate…con su música siento un pellizco enorme”; explica José García.

Con el flamenco más puro como base, el cantante se muestra receptivo con las nuevas músicas. "Hay que ir también adaptándose un poco a la época que estamos viviendo. Sin salirnos de las raíces, pero buscando nuestro propio estilo. La música es esencial en la vida y a las canciones se les puede meter diferentes armonías".

El cantaor José de los Camarones está implicado en el single realizando los coros y los jaleos además de estar emparentado con el joven cantante. "No tengo palabras para la ayuda que nos ha prestado. Cuando uno está con él, debe hablar lo menos posible. Simplemente escuchar sus experiencias, consejos, su sabiduría. Es un genio y nos pone los bellos de punta”, explica el cantante.

Acerca de la inspiración de 'Arrebol', Manuel Ríos comenta que "la inspiración me vino en la Feria de Jerez. Habla de la alegría, la felicidad, de dejar las cosas tristes a un lado y revindicar lo que nos hace felices”. Un trabajo musical en el que han colaborado Manuel Moreno a la guitarra, David Casares al cajón, Juan Grande con las palmas, José de los Camarones a los coros y Fali Abad con el bajo.

De momento no han tenido la oportunidad de subirse a ningún escenario a ofrecer un concierto, aunque no pierden la esperanza de hacerlo próximamente. "Hemos hecho bolitos muy pequeños, pero a nivel personal todavía no hemos tenido ocasión, esperamos próximamente poder hacerlo. Jerez es una ciudad muy rica pero complicada. Hay que salir fuera para que te valoren. Nadie es profeta en tu tierra”; dicen ambos.

Seguiriyas, fandangos, bulerías, alegrías…los palos flamencos arañan el alma de José y Manuel, soñadores de la música que esperan seguir creando singles para dar vida a un disco. "Ojalá lo llevemos a cabo en el futuro. De momento queremos ir sacando nuestros temas y lanzar un disco de producción propia. Eso sería un triunfo personal”.