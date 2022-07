"Me gusta ofrecer cosas nuevas cada vez que subo al escenario”

–¿Le ha dado tiempo a usted cambiar el chip?

–La verdad es que todavía no. Cuando llego de gira no suele mandar señales de humo, es más me gusta quedarme tres o cuatro días en mi casa, y ahora más con todo el tema este del Covid, para descansar. Esta vez no me he recuperado aún del jet lag, no acabo de estabilizarme. Me levanto a las tres de la mañana y parece que he dormido toda la noche. Y bueno, la verdad es que los primeros días han sido difíciles, pero ahora ya mejor.

–Han sido más de quince días fuera de casa en este último mes...

–Concretamente han sido 16. Estuve trabajando en San Roque, luego me fui a Milán con Manuel Liñán para hacer ‘Pie’ de hierro’, de ahí nos marchamos a Londres, donde hicimos dos días con ¡Viva! y de ahí a Méjico, luego a Bucaramanga y Botogá en Colombia.

–Y ahora a preparar el espectáculo que estrenará en los Viernes Flamencos...

–Claro, ya llevo mucho tiempo con la idea en la cabeza, y la verdad es que estoy muy ilusionado. Para mí es un honor abrir un ciclo como ‘Los Viernes Flamencos’, que tienen ya una historia importante en esta ciudad, y también porque me encanta el sitio donde se va a hacer, los Claustros.

–Háblenos entonces de ‘Lo que da el pueblo’...

–Bueno, lo que quiero ofrecer con esta propuesta es la cordialidad y la cercanía que tenemos aquí en la baja Andalucía. Esa libertad a la hora de crear en todos los puntos del arte. Para ello me rodeo de gente que me aporta y con la que me siento a gusto. Llevo al baile a dos amigos, Saray García y Miguel Ángel Heredia, que son muy flamencos y me vienen de lujo para lo que quiero mostrar, la guitarra de Manuel Valencia, las palmas Carlos Grilo, Javi Peña y el Lúa, y a la percusión, Carlos Merino. Luego, la producción la lleva Rafael Agarrado.

–¿Y qué vamos a ver en este espectáculo?

–Sobre todo la realidad de mi vida diaria, a mí me gusta centrarme en mi día a día. En él voy a hacer cantes clásicos de Jerez, por ejemplo, hago una trilla que dedico a mi padre sobre esas vivencias que él tuvo en el campo, como muchos gitanos de su generación, hago también dos letras de malagueñas mías que dedico a mi madre, alegrías, martinetes, en fin, un repertorio amplio. Luego también hago cosas mías y distintas. Como aficionado, cuando voy a ver un recital, me gusta que los artistas ofrezcan cosas nuevas, y no repitan la misma letra de siempre, por eso me gusta aportar cosas distintas.

–Por lo que veo, tiene usted un verano intenso...

–Se agradece, la verdad, después de todo lo que hemos pasado. Bueno, ahora después de estrenar esto en Jerez, el día 23 de julio, voy al Festival de la Pedrera con Manuel Valencia, y luego a finales de julio voy a Madrid como artistas invitado a un concierto que da en el Café Berlín Pablo Martín Caminero. Precisamente con Pablo me quedaré unos días allí en Madrid porque quiere que grabe algunas pinceladas de su nuevo disco. Y ya el día 4 de agosto voy a Cádiz con Manuel Parrilla que es un guitarrista que tiene mucho que aportar. En agosto estaré con Manuel Liñán en la Fiesta de la Bulería y ya en septiembre retomaremos la gira con Manuel con varias funciones más.

–Usted tenía cerradas más de veinte actuaciones en el Generalife con el nuevo espectáculo de Liñán que al final no ha podido llevarse a cabo. ¿Le ha trastocado mucho los planes?

–Imagínate, porque llevábamos casi dos meses ensayando y todos teníamos muchísima ilusión. A mí personalmente, cuando Manuel me llama y me explica cuál va a ser esa propuesta, me hizo mucha ilusión es como un nuevo reto que afrontar y eso te motiva. Pero al final no se ha podido hacer. Está claro que personalmente ha sido un golpe duro, porque había rechazo cosas por ese espectáculo, y claro ahora que la gente se entera que estás libre, casi todo está cerrado. Pero lo que más me duele es lo que le han hecho a Manuel, creo que no se lo merece. El tiempo dará o quitará razón, porque eso está todavía ahí, pero se han hecho las cosas muy mal.

–Hace ya más de cuatro años que presentó su último disco, ¿le veremos pronto en el estudio de nuevo?

–Pues la verdad es que tengo ya para hacer tres discos...(risas). Sinceramente, me gustaría volver a grabar y en principio, mi idea es tenerlo listo para abril o mayo del año que viene, pero bueno, tampoco tengo prisa. Ahora mismo, me gustaría recuperar los cantes de Juanito Mojama, que es un cantaor que me encanta y que suena actual. Mi idea es que grabar parte de su repertorio pero añadiéndole la impronta mía, y así hacerle mi particular homenaje. También, hace poco Luis Suárez Ávila me ofreció la posibilidad de grabar un disco solo con palmas y guitarra con cantes inéditos. En fin, ahí estamos a ver qué hago.

–En noviembre el Villamarta acogerá un reconocimiento a Gerardo Núñez, ¿es de justicia?

–Sí, es una idea que llevo pensando desde hace tiempo, porque Gerardo es una figura importante dentro de la guitarra y ha aportado mucho al flamenco. Además, es una persona humilde a pesar de toda su trayectoria y quizás eso sea lo que más me gusta de él, que te llegue muchas veces y te diga, ‘Carpio, mira la falseta que he sacado’. Es un detalle que le hace grande, y creo que ahora que está en plenas facultades debemos honrarle. Propuse el proyecto y tanto Isamay Benavente como Manuel Ferraz, los artistas y el propio Gerardo han mostrado mucho entusiasmo. Sé que es un trabajo duro, pero creo que es de justicia reconocerle todo lo que ha hecho en su carrera.