David Barrull llega a la Guarida del Ángel con un concierto "de flamenco puro"

Su voz posee un torrente de fuerza que estremece de emoción al oírlo. Un sonido que deslumbró en la segunda edición de La Voz alzándose como ganador del reality musical. Nacido en Santander, David Barrull lleva el flamenco tatuado en su alma, un arte que comenzó a escuchar de niño a través de Camarón de la Isla, la Susi o Duquende, entre otros.

El 4 de marzo a las 23 horas se sube al escenario de la Guarida del Ángel para ofrecer un concierto sumamente especial en el que cantará a través de los sonidos más puros del flamenco. "Será una noche mágica porque por primera vez haré un concierto de puro flamenco. Es la música con la que tuve contacto por primera vez. Comencé a escucharla con Camarón de la Isla y Enrique Morente. Será un recital precioso y muy especial”.

Ya ha visitado Jerez en varias ocasiones, una ciudad a la que respeta y siente en su corazón de una manera muy particular. "Jerez es muy especial. Cada vez que canto allí me identifico muchísimo con el público, me entienden. Es una alegría volver a cantar para ellos”.

El concierto de la Guarida del Ángel no es un recital más, es también una manera de "homenajear y devolver tanto amor a lo que nos han dejado los grandes maestros del flamenco”, señala Barrull. También añade que "es bueno para los artistas salir de la zona de confort, me apetecía hacer algo de puro flamenco y disfrutar”.

El escenario del reconocido local jerezano es el punto de partida una comunión con el público "más necesaria que nunca. Es importante sentir al público cerca, que sepas que están disfrutando con lo que haces. El flamenco no es un arte más, es una expresión que es puro alma. Lo sientes y notas cuando el público lo capta”.

Junto a David Barrull estarán Pepe del Morao a la guitarra, José de Mode a la percusión y los coros de Adan Barrull, una representación con la que espera hacer feliz al público. Y es que la felicidad a través del arte es algo que también ha aprendido el cantante sobre todo con la pandemia del Covid-19. "Dios nos enseñó a través de la vida que hay que pensar un poco más en el que tenemos al lado. He aprendido mucho en este tiempo sobre todo como persona”.

La música de David Barrull se podrá escuchar además próximamente en un nuevo proyecto en el que está trabajando, su nuevo single del que comenta que "tengo la música preparada. Ya hemos grabado el single y en breve nos pondremos a rodar el videoclip. Estoy deseando que la gente lo pueda escuchar”.

Finalmente, el año 2022 será un periodo en el que el cántabro espera seguir haciendo realidad sus sueños. "Me siento afortunado de dedicarme a lo que me gusta. Espero que mi familia siga estando bien, que todos tengamos salud además de hacernos un poco más felices los unos a los otros”.