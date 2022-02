El Carpeta: "Ir a Jerez siempre es un reto porque es una ciudad a la que amo"

Desde antes de nacer, llevaba el compás del baile recorriendo las venas de su cuerpo. Manuel Fernández Montoya 'El Carpeta' forma parte de la gran familia de bailaores de Los Farruco. Saga que ha dado luz a grandes figuras como su abuelo Farruco y sus hermanos Farruquito y El Farru.

El pequeño de la familia ya vuela solo y lo hará este sábado en La Guarida del Ángel, con una actuación enmarcada en el XI Jerez Off Festival. "Estoy muy feliz de ir a Jerez", señala el bailaor. "Es una tierra flamenca, un lugar en el que hemos crecido escuchando el soniquete, viviendo las buenas costumbres que ha tenido y mantiene en todos los sentidos. Ir a Jerez siempre es un reto porque es una ciudad a la que amamos".

Son días de ensayos, de rematar la faena y de sentir la emoción en los pies en cada palo. 'Tablao' se llama el espectáculo que ofrecerá el sevillano en Jerez, una representación en la que "reivindicamos que todo aquel que quiera llegar a un lugar mucho más grande en la vida, ha de subirse a los tablaos flamencos”; comenta el artista. "Un tablao es una biblioteca del flamenco. Hemos preparado un evento en el que habrá alegrías, soleás por bulerías, seguiriyas…baile tradicional con un poco de innovación, pero es baile flamenco de la escuela”.

El Carpeta ha viajado alrededor del mundo con su compás, un estilo que ha aprendido de sus raíces familiares y que representa el apellido de una de las grandes sagas del baile. "Venir de la familia de Los Farruco te abre siempre todas las puertas. Por esa razón, el público espera siempre lo mejor de ti y doy todo mi corazón sobre las tablas. Una actuación te puede salir mejor o peor, pero nunca me conformo, hay que crecer todavía más y demostrarlo con el alma”.

Precisamente, la comunión entre público y artista es siempre una sensación muy especial para el bailaor. "Al igual que una actuación es diferente, el público también lo es, las emociones que uno siente cuando baila, no son parecidas. Todo bailaor se percata de estar en un escenario diferente, sabiendo que habrá ese elemento sorpresa al que llamamos duende, convirtiendo la noche en magia. Siempre que hago un espectáculo llevo mi estructura, pero me gusta reivindicar que en cada actuación haya magia”.

Manuel estará acompañado en Jerez por el maestro Román Vicenti a la guitarra, las voces de Iván Carpio y Ezequiel Montoya 'Chanito', la percusión de El Lolo; y la flauta y saco de Sergio de Lope. Además, también estarán como artistas invitados Capullo de Jerez y Juan de la Morena.

Pese a su juventud, El Carpeta cuenta ya con un amplio bagaje a nivel profesional, una trayectoria que continuará llevando a cabo a lo largo del año. "El próximo 26 de febrero estaré en Sevilla. Ya en marzo, los días 25 y 26 del mes, representaré el nuevo espectáculo”. Sobre su próximo estreno comenta que "aunque no pueda revelar mucho, será un homenaje a mi tierra, Sevilla. Al flamenco, la tauromaquia, la Semana Santa, la Feria de Abril...a los grandes artistas que han crecido en Sevilla. Será una representación con mil y un detalles que estamos mimando mucho”.

Sin duda será un 2022 que se presenta cargado de actuaciones para el bailaor después de un par de años duros a consecuencia de la pandemia. "Ha sido muy duro pero también me ha hecho madurar a nivel personal y profesional. Cuando suceden este tipo de cosas, uno se da cuenta de que lo más preciado en la vida son los valores familiares, lo que te han enseñado. El llamar a tu hermano y decirle que tienes ganas de abrazarle. Me he esforzado mucho y sigo trabajando sin parar. Me he dado cuenta de que hay que trabajar mucho más porque el público nos necesita”.

Las entradas para su espectáculo en La Guarida del Ángel se pueden sacar en la web oficial del local.