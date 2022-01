"La Voz me ha cambiado la vida, ha sido una experiencia profesional y personal enorme"

¿Cómo lleva la Navidad?

La Navidad está yendo bien, teniendo en cuenta lo que tenemos encima. Personalmente no he parado sobre todo haciendo bastantes conciertos en solitario y eso para mí es una alegría.

¿Le ha cambiado mucho la vida?

La verdad es que sí, me ha cambiado personalmente porque me ha hecho crecer y madurar. Date cuenta que me he tenido que ir sola a Madrid, coger un tren, estar allí y eso al final te afecta. Luego, por supuesto, en el ámbito profesional también porque no es lo mismo cantar en un teatro que cantar en ese plató, que impone lo que tú no te puedes imaginar. También el hecho de que ahora voy a cualquier sitio y la gente te pide fotos y demás, es más, veo mucho el cariño de la gente.

Y eso que usted tiene experiencia en grandes teatros...

Claro, yo he estado en los teatros más importantes de España y también en el extranjero. Recuerdo que hice una gira por Estados Unidos con José Porcel y estuvimos en teatros gigantes, pero esto no tiene nada que ver. Verte en el plató con las cámaras volando por todas partes, entrevistas...Es otro mundo.

¿Con qué se queda?

Me quedo con la experiencia que ha supuesto haber conocido a todos mis compañeros y a convivir con ellos y con la gente de producción. Evidentemente, los 'coaches' también son una parte importante, pporque además a mí me han tratado de lujo y sólo tengo palabras de elogio hacia ellos, pero a mí personalmente me ha marcado más todo lo que se vive detrás, es muy bonito.

Veo que le han marcado sus compañeros...

La verdad es que sí. Allí te juntas con mucha gente y conectar con personas que no conoces de nada es muy fuerte. He tenido la suerte de coincidir con ellos y es algo de lo que estoy muy orgullosa y contenta a la vez.

¿Quién le anima a presentarse a este programa?

Siempre he sido reacia a presentarme a cualquier programa televisivo, porque me ha dado miedo. Lo que pasa es que contactaron conmigo gente de producción del programa y me propusieron que me presentara a los castings. Se lo dije a mi madre, que es la que siempre me ha insistido en este tipo de cosas, y al final me convenció. Así fue todo.

¿Pensaba llegar tan lejos?

(Risas) Bueno, yo no pensaba ni que me iban a elegir porque tuve que pasar muchos castings y había gente muy buena. Date cuenta que antes de llegar a las audiciones a ciegas tuve que pasar una prueba en Sevilla, y luego otra en Madrid. El simple hecho de ponerte a hacer el casting ya impone porque hay muchas cámaras y mucha gente escuchándote, por eso no me esperaba pasar.

Usted lleva desde que era una niña subiéndose a un escenario y codeándose con muchos artistas, pero ¿qué supone que gente como Malú o Alejandro Sanz hablen de usted como han hablado?

Bueno, la verdad es que es un orgullo y te hace crecer como artista. Hay que tener en cuenta que no es fácil cantar cuando te los ves delante, igual que no lo es tampoco cantar con el tiempo encima, porque aunque los programas son grabados, allí no puedes fallar. Es una gran responsabilidad cantar delante de esos cuatro genios y ni te digo ya comprobar la repercusión que tiene porque te ve gente de todo el mundo.

Lo peor es tenerte que guardar en secreto todo lo que está pasando...

(Risas) Bueno, la verdad es que yo no hablo mucho, pero ha sido difícil no comentar los resultados ni lo que ibas a cantar, más que nada porque está firmado por contrato. Sólo mi círculo más íntimo sabía todo, pero hay que tener mucho cuidado y la verdad es que se pasa mal.

¿Qué le ha dicho su madre, porque habrá sufrido más que usted?

Sí, claro (risas), mi madre lo ha pasado peor que yo. En las audiciones a ciegas vinieron mi padre y mi madre y no fue fácil porque estaban con la tensión de ver si alguien se daba o no la vuelta. Ella siempre tiene mucha confianza en mí, incluso te digo que confía más en mí que yo misma.

¿Y tu tía María José Santiago le dio algún consejo?

Bueno, ella siempre me dice que cante para mí y no pienses en lo que tienes alrededor, que cierre mis ojos y me concentre. La verdad es que me ha ido bien porque ya se sabe que no hay mejor juez que uno mismo.

Y ahora después del programa, ¿cuál es el futuro?

La idea es seguir creciendo y aprovechar esta oportunidad que me ha brindado la vida. Porque además no es una cosa sólo de España, recibo mensajes de muchos sitios, de Méjico, Argentina, Paraguay, Estados Unidos...En ese sentido estoy muy contenta y ahora mismo tengo varios proyectos en mano para seguir con mi carrera.

¿Cuesta bajar de esa nube que crea la televisión?

Hay que tener las ideas claras, porque además es un subidón y eso repercute en tu estado de ánimo. Yo tengo claro que igual que subes, tienes que bajar y la verdad es que al final te afecta. Procuro llevarlo de la mejor manera posible.

Hace unos meses sacó usted un single, 'Se para el mundo', que obtuvo bastante éxito. ¿Seguirá con esa idea?

Sí, porque al final es lo que funciona hoy en día. Estoy trabajando en un nuevo single en solitario con respectivo vídeo musical y espero que pronto pueda anunciar cositas. A mí me encantaría en un futuro tener un disco propio, pero ahora mismo no me lo planteo.

¿Se le han abierto muchas puertas tras pasar por 'La voz'?

Por supuesto, hay muchas puertas que se han abierto, aunque es muy difícil. Evidentemente, la televisión te ofrece la posibilidad de que mucha gente se acerque a ti pero eso no quita que sea una tarea difícil.

De toda esa experiencia en el programa, ¿cambiaría algo?

Quizás la manera de pensar, a veces no somos conscientes de lo que te está pasando. Estoy contenta con todo lo que he hecho, pero a lo mejor hubiera cambiado mi motivación personal.