Esmeralda Rancapino, la gema de una dinastía

Inocencia, dulzura, talento...todas se entrelazan en la voz de Esmeralda Rancapino. La benjamina de una de las sagas cantaoras más llamativas del panorama nacional mantiene la constancia en el trabajo, en su aprendizaje, demostrando, por encima de todo, ilusión cuando se sube a un escenario.

El próximo 1 de abril, a partir de las 21.30 horas, será la protagonista en la Peña Los Cernícalos dentro del ciclo XXXII Noches de la Plazuela. Sobre el tablao de la peña, la cantaora estará acompañada a la guitarra de Antonio Higuero, la percusión de Ramón Torres junto a las palmas de Edu Gómez, José Peña y Luis de Pijote.

Están siendo días de ensayo, jornadas en las que su familia y compañeros de elenco son su principal apoyo. Una preparación íntima, en la que el amor al arte jondo está por encima de todo. De mirada cálida y con la sonrisa de oreja a oreja, Esmeralda Rancapino se sienta entusiasmada para compartir sus impresiones en una entrevista exclusiva en el local de ensayo.

-Menudo espectáculo de cante está preparando con su gente

-Tenemos muchas ganas, estamos ansiosos por llegar al escenario y darlo todo en Jerez. Quita todo el sentido estar sobre ese tablao.

-¿Se suele poner nerviosa?

-Siempre hay nervios, pero empujamos todos hacia delante. Es el primer recital de cante que daré yo sola en la Peña Los Cernícalos y es una gran responsabilidad. Siempre me tomo las actuaciones con mucha alegría además de que es un honor poder cantarle a Jerez.

¿Siente más presión por pertenecer a la saga Rancapino?

-Es mucha más responsabilidad si cabe porque tienes que demostrar el lugar del que vienes. Es demostrarle al público lo que has aprendido, lo que he estudiado de mis antepasados, pero es sobre todo un orgullo poder pertenecer a la familia Rancapino.

¿Qué le dice su abuelo Alonso Núñez 'Rancapino'?

-Él se lo toma siempre con alegría. Es un gran apoyo para mí porque siempre me ofrece consejos. Me recomienda que vaya despacito porque así las cosas salen mejor. Nunca hay que subir los pies del suelo. Es un honor seguir siempre los consejos del maestro.

-Además de dedicarse al cante, ¿sigue con sus estudios en el colegio?

-Es muy importante seguir aprendiendo. Los valores que uno aprende en la escuela son esenciales y los que te enseñan los profesores. Me dedico al cante, pero estudio otras cosas también y llegaré hasta donde Dios quiera.

-¿Qué le gusta hacer cuando no está cantando?

Intento disfrutar todos los días de lo que me gusta. El flamenco es lo que me llena de verdad porque es la música que he escuchado toda mi vida. Obviamente, es un sacrificio también el dedicarle horas, aprender los cantes que te gusta hacer, establecerte un repertorio…es mi trabajo y lo disfruto mucho.

¿Cómo se ve en diez años?

Sinceramente me veo rodeada de mi gente. Que mi cante siga sonando a Cádiz, a la bahía…estando así, seré feliz porque es muy importante sentirte arropada por quienes quieres. Que te dediquen un olé a tiempo, cantarle al público soberano y sobre todo tener a mi familia cerca.

Comenzó siendo una niña, ahora es una adolescente y más madura

-He madurado mucho, sobre todo en darle al flamenco la importancia que merece. Siempre he escuchado a mi abuelo, los cantes ortodoxos y es algo que una va madurando y asimilando. Jamás deja una de aprender en la vida

¿Hay algún proyecto musical entre manos?

Hay alguna cosa que estamos preparando. Tenemos muchos proyectos en mente y eso es lo importante, seguir trabajando por el flamenco.