Salvador Gutiérrez: "Es mi primera vez tocando solo en Jerez y quiero disfrutarlo"

Sus dedos despliegan las emociones de una persona que siente devoción por la guitarra. Salvador Gutiérrez (Écija, 1979) nació con la guitarra pegada a su corazón, ese instrumento con el que mantiene una relación de pureza, raza, amor y pesar al igual que el propio espejo de nuestros sentimientos.

Con una nominación al Grammy Latino en 2014, entre sus galardones se encuentra el Giraldillo de Oro a la Mejor Música en la Bienal de arte de flamenco de Sevilla. Lleva toda una vida tocando, acompañando tanto al cante como al baile a grandes nombres como Marina Heredia, Mayte Martín, José Mercé o Esperanza Fernández, por citar a algunos. Aunque en el escenario haya estado siempre en la sombra, él ocupa ese lugar del que emergen los sonidos que ponen compás a las actuaciones.

'11 Bordones' es el nombre del espectáculo con el que llega al Festival de Jerez el miércoles 23 de febrero. La Sala Compañía se llenará de la luz de un músico agradecido por la oportunidad de tocar ante el público de Jerez. "Los nervios siempre están presentes, pero es un verdadero privilegio poder tocar en el Festival de Jerez. Siempre he estado acompañando a lo largo de mi trayectoria, pero es muy especial disfrutar del momento, compartir con el público y gozar del flamenco".

Lleva componiendo su propia música en su estudio, tratando de dar respuesta a esas preguntas que surgen a través de las melodías y que expresa a través de los dedos posados sobre sus cuerdas. "La guitarra siempre está a mi lado. Tiene sus cosas también porque hay que estar encima de ella y es muy sacrificada. Si no la dominas, ella termina dominándote a ti. Es una relación de amor y odio que siempre está presente. Afortunadamente, es la que está a mi lado siempre y recurro a ella a cada momento”.

Aunque el espectáculo que ofrecerá estará basado en su primer disco, el guitarrista llega con alguna sorpresa que otra para amenizar con el compás y el toque su recital. Daniel Suárez a la percusión, José Manuel Ramos ‘El Oruco’ y Abel Harana al baile y las palmas, además de la asistencia como artistas invitados de Andrés Marín al baile y el jerezano Enrique Soto 'Sordera', al cante. "Es un verdadero placer contar con un elenco de artistas como los que traigo. Pasaremos todos un rato muy agradable, con una magia más necesaria que nunca. Los amantes de la música y el flamenco podrán disfrutar de un espectáculo muy completito”.

Del disco en sí comenta que "lo grabé durante la pandemia, como no podía salir de mi casa me dediqué a eso", indicó entre risas. "Sólo cuento con la colaboración de Antonio Rey, guitarrista de Jerez, al que me hubiera gustado tener en este concierto colaborando, pero no hemos podido cuadrar fechas".

Esa magia de la que habla el guitarrista es un aroma que se funde en un pellizco que el artista sabe explorar más allá de los límites. "Cuando te rodeas de buenos artistas y excelentes personas, se crea una complicidad siempre. Siempre hay momentos especiales en el escenario, sobre todo cuando todo surge del flamenco".

'11 Bordones' es un recorrido musical a través de paisajes llenos de emociones. Composiciones que van desde el flamenco clásico al contemporáneo, pero siempre con la experiencia de un artista que viajará a través de los recuerdos de su niñez, las influencias de artistas y vivencias inolvidables.

Salvador Gutiérrez mira al futuro con optimismo, un camino en el que espera seguir disfrutando de la música de su guitarra. "A lo largo del año seguiré realizando mis colaboraciones con Arcángel y Carmen Linares. También haré un par de conciertos más, pero espero que la pandemia se acabe pronto para que todos podamos disfrutar de más flamenco”.