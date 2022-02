Irene Rueda: "Poder estar en el Festival de Jerez es un salto enorme en mi carrera"

La savia nueva del flamenco emerge también estos días en el Festival de Jerez. Irene Rueda se presenta ante el público tras alzarse como ganadora del concurso de Turín de la Frontera 2020. Nacida en 1993 en el barrio del Albaicín de Granada, con tan solo cuatro años comenzó a aprender sus primeros pasos flamencos. En 2011 logró el título de Grado Profesional en la especialidad de danza española. Formada con figuras como Eva la Yerbabuena, Antonio Canales, Patricia Guerrero y La Moneta entre otros, Irene Rueda posee el primer premio de la Fundación Cristina Heeren, además del premio especial Festival de Jerez 'Flamenco puro'.

Será en la localidad jerezana donde presente 'Tronie. Retratos del alma', una exposición de sus emociones a través de la historia del arte que encontró reflejada en las obras del Siglo de Oro neerlandés. Pinturas barrocas que le permiten a la granadina explorar, a través de la alegría, pena y miedo, sus sentimientos más íntimos.

"Hay muchos nervios, pero sobre todo ilusión. Estoy deseando subirme al escenario y sacar todo lo que se ha estado cociendo dentro de mí", expresa la bailaora. "Poder vivir una experiencia como esta es espectacular y quiero disfrutar del momento".

El amor de Irene Rueda por el baile le permite expresar todo lo que guarda en su interior. El flamenco, la tradición y sus diferentes palos son el camino que marcará la bailaora sobre el escenario. "Toda la experiencia que he ido adquiriendo a lo largo de estos años me permite crecer y madurar mucho más. Todo está unido a las emociones y el flamenco me permite hacerlo a través de su música. Por ejemplo, bailar una serrana y unirla a la tristeza".

Irene Rueda es una bailaora que llega pisando fuerte, una artista a la que hay que conocer y qué mejor manera de hacerlo que con el baile. "Mostrar mi alma es mi idea principal cuando salgo al escenario. Todos estos meses han sido un aprendizaje continuo. He madurado mucho y poder enfrentarme al Festival de Jerez es una experiencia muy importante. Me ayudará en lo personal y profesional".