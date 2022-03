Manuela Carpio: "El Premio del Público se lo dedico a Juanillorro"

Con la sonrisa de oreja a oreja todavía, Manuela Carpio lleva desde el pasado lunes por la tarde agradeciendo sin parar las felicitaciones de cariño y admiración que ha recibido tras conseguir el Premio del Público del XXVI Festival de Jerez, un galardón que le ha tocado el corazón. 'La fuente de mi inspiración', un trabajo que ejemplifica la comunión perfecta de la artista con sus preferencias ha sido el resultado de este reconocimiento.

"Ha sido absolutamente desbordante el cariño que he recibido desde que representé ‘La Fuente de mi Inspiración’. Cuando hice la soleá, que es mi baile preferido, sentí un fervor y un calor que no se puede imaginar nadie. No tengo palabras suficientes para expresar el agradecimiento al público”.

'La fuente de mi inspiración' no fue solamente un espectáculo de puro flamenco, fue una carta de amor y un homenaje a Juanillorro, un ser "lleno de luz" que se marchó demasiado pronto. "Mi reto era hacer un espectáculo en el que se notara lo que disfruto con el baile, pero nunca con la intención de querer impresionar. Me hace muy feliz que le haya llegado al alma del público. Siempre me acordaré de este espectáculo porque ha sido emotivo y grandioso a la vez”.

Sincera, cercana, pero sobre todo agradecida, Manuela Carpio expresa toda la dedicación del Premio del Público a "Juanillorro, es a él a quien dedico el premio. Estuvo esa noche con nosotros espiritualmente. Tengo a muchos miembros de mi familia en el cielo, desde mi madre, mi padre…pero la marcha de Juanillorro, me dejó muy afectada por lo pegado que estaba a nosotros. Era un hermano para todos”.

Un premio que realza a una bailaora que lleva luchando toda una vida para demostrar su amor por el flamenco y que debería ser motivo para que se le abran más puertas. "Soy más bailaora que artista, porque ser artista implica distanciarte de tu familia, evacuarte en trabajos internacionales. Yo soy mucho de mi familia y he tenido también culpa de no tener más protagonismo fuera, pero porque he querido, ha sido una decisión mía. Es un premio muy especial porque abrirá puertas y tiene mucha categoría. Espero que sirva para tener más presencia otros eventos y festivales. Sé que hubo mucha gente que se quedó con ganas de verlo porque ha sido un espectáculo increíble”.