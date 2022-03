Rosario Toledo bucea en la diversidad musical con 'Playeras'

Rosario Toledo regresa a Jerez con más ilusión que nunca. 'Playeras' es el espectáculo de baile que llevará a cabo sobre las tablas de los Museos de la Atalaya acompañada de los músicos Javier Galiana y Alba Haro.

"Estar en Jerez es un motivo de celebración y de reencuentro con la cultura. Estoy muy ilusionada con poder llevar a cabo las coreografías que han surgido después de la invitación que me hicieron Javier Galiana y Alba Haro”, reconoce la bailaora gaditana.

Su unión al proyecto, tal y como reconoce, "llegó de una forma casual", apunta la artista. "Me encontré con Javier Galiana en Cádiz viendo un cortometraje que hice durante la pandemia. A Javier lo conocía como músico y como artista, pero no habíamos coincidido. Sabía que estaba terminando de hacer un disco, pero no me esperaba que me hiciese esta invitación tan atractiva y diferente. Yo siempre digo que me gusta meterme en los charcos, pero esta vez me he metido en un océano, pero bueno, después de escuchar su música me líe la manta a la cabeza y tiré adelante".

A la hora de la creación de las coreografías a Rosario Toledo le ha ayudado mucho proceder de una tierra de playa. "Me he criado en ella, he reído en ella, llorado y pensado. Hay muchas emociones de ese tipo en cada tema musical, además de un paralelismo con los palos flamencos”.

La creación de 'Playeras' surgió cuando el pianista grabó un disco con la chelista Alba Haro y, viendo que estas composiciones podrían ser bailadas, pensaron en Rosario Toledo. Además, cuentan con la dirección artística de Pedro G. Romero, encargado de construir el relato. "La verdad es que Javier ha sido muy generoso y nos ha dejado hacer hasta el punto de configurar un espectáculo con tres partes. La primera se centra en las playas de fuera de la provincia; un segundo tramo más dramático expone el contexto exterior de las playas; y un último cuadro conduce el baile hacia el litoral gaditano”.

Para Rosario Toledo, "esta será la primera vez que me enfrento a un chelo y a un piano en solitario, y la verdad es que he aprendido mucho, empezando por las improvisaciones, que es uno de los apartados". Por todo ello, asegura que "he encontrado un lenguaje".

De su presencia en Jerez, festival en el que debutó hace ya casi veinte años, admite que "cualquier artista está deseando volver a Jerez. Cuando asistí a la presentación de la edición de este año y vi el vídeo resumen del año pasado, se me encogió el corazón. Espero que sigamos todos hacia delante y que las mareas se llenen de gente viva con la que poder disfrutar”.

La gaditana adelanta que al margen de 'Playeras', "estoy trabajando en otra cosa con Pedro G. Romero que sacaremos más adelante".