Ismael de la Rosa 'El Bola', cuando la jondura es dulce

Ismael de la Rosa 'El Bola es una de las voces más cálidas del flamenco actual. Nacido en Sevilla en 1995, desde niño ya sabía lo que era cantar por soleás y fandangos. Su familia Los Fernández, iniciada por Curro Fernández, es uno vértices de la pureza jonda en la capital andaluza.

Recién aterrizado en España procedente de Estados Unidos, país en el que ha estado acompañado de Eduardo Guerrero, María Moreno, María Terremoto, Mercedes Ruiz y Santiago Lara, entre otros, el joven cantaor está viviendo un momento muy especial en su trayectoria. "Estoy muy emocionado por todo lo que me está pasando. La Gala Flamenca fue fantástica, la gente quedó súperagradecida y valoran muchísimo el flamenco. Se nota que nos queremos todos y hubo una química espectacular”.

'El Bola' es uno de los artistas seleccionados del AIEnRuta Flamencos, un ciclo anual de flamenco en el que se potencia la música jonda en directo y que ante todo para el cantaor es "un escaparate espectacular. Que cuenten contigo para una programación de calidad como la que se está llevando a cabo, con gente como El Berenjeno, David de Arahal, Reyes Carrasco y Alba Espert, por ejemplo, es un orgullo. Somos jóvenes artistas, pero con un espíritu de sacrificio y entrega muy grande. Poder subirme a un escenario, estar delante del público y expresar con mi voz las emociones es el mejor regalo que se puede tener”.

La proyección del sevillano está subiendo como la espuma. Durante la última edición del Festival de Jerez ha participado en varios espectáculos, entre ellos, el realizado por Alfonso Losa que logró el Premio de la Crítica. "Cuando me subo a un escenario, me abro por completo. Dejo mi piel desnuda a través de la voz e intento siempre dar lo mejor para que la gente disfrute. El público que está frente a ti, tiene que sentir lo que cantas. Me gusta llegar a todos los sitios con esa euforia que uno siente cuando ama algo”. En esta misma línea, sobre su participación en Jerez afirma que "es una tierra que amo, muero en ella cada vez que voy. Cuando se canta con el corazón todo es mucho más puro".

El cantaor reconoce que durante la pandemia lo ha pasado mal, sobre todo por la situación que han atravesado las personas mayores. "Lo he vivido muy angustiado, si te soy sincero. Ha habido mucha incertidumbre y me ha entristecido mucho lo que ha pasado, sobre todo con nuestros mayores. Se cerraron teatros, se cayeron espectáculos…el flamenco es nuestra cultura y tiene que valorarse mucho más como en otros países”.

Acerca de la evolución que está teniendo el flamenco en las voces y sonidos de otros artistas, el sevillano comenta que "soy muy abierto a todo tipo de música porque me gusta escuchar de todo. Obviamente hay géneros que no consigo escuchar, pero la mayoría me gustan porque soy muy melómano. A la hora de componer o cantar, puedo tratar de hacer algo moderno, llevarlo a un terreno actual pero siempre con la pureza por delante. En ese aspecto soy muy ortodoxo y me gusta llevar el flamenco puro por bandera".

Con un disco lanzado junto a Yerai Cortés, su fiel compañero a la guitarra, actualmente está dándole vueltas a la cabeza para meterse de lleno en otro álbum. "Estamos probando cositas, cantes nuevos. La idea es seguir con lo que hicimos en el primer disco que fue grabado en directo. Ahora mismo estamos con ese proceso de búsqueda sin dejar de lado las actuaciones”.

Soñador, pero con los pies en la tierra, el gran deseo de ‘El Bola’ es "seguir dedicándome a lo que hago. Ojalá la vida me permita llegar a más gente a la que poder transmitirle mis emociones con mi cante".

La agenda del cantaor se presenta cargada en las próximas semanas con las actuaciones que llevará a cabo. El 5 de mayo ofrecerá un recital en Albacete junto a Yerai Cortés, el 21 de mayo con Jony Jiménez en el Festival Flamenco Madrid repitiendo el día 25 junto a Joselito Acedo en el mismo evento cultural de la capital española.