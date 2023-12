Jesús Méndez: “Mi idea es sacar nuevo disco en 2024, ya tengo cosas avanzadas”

El año 2023 ha dado para mucho a Jesús Méndez (1984), un artista cada vez más consolidado en la primera línea del flamenco actual. El jerezano aprovecha estos días de descanso en Jerez para ultimar el espectáculo que el próximo 7 de diciembre protagonizará en González Byass dentro del ciclo ‘De la bodega a Belén’, donde contará con la colaboración especial de Laura Gallego.

–Llega la Navidad y Jesús Méndez vuelve a estar ahí...

–La verdad es que sí, a mí siempre me gusta trabajar en estas fiestas porque es como si cerraras el año con alegría y rodeado de tu gente. Creo que la Navidad es una fiesta para celebrar en familia, estar juntos y disfrutar.

–Y que mejor sitio que González Byass, donde ha tenido la oportunidad de actuar ya varias veces...

–Sí, es un sitio en el que me siento muy a gusto y que siempre me trata bien, por eso estoy convencido de que vamos a pasar un rato bonito el próximo jueves.

–A usted le hemos visto en Navidad cantar solo, con orquesta, hacerlo a dúo...¿Ha preparado algo especial para este año?

–Bueno, la idea es hacer un espectáculo de estilo clásico, esta vez no voy con orquesta, sino solo con la guitarra de Pepe del Morao, el violín de Bernardo Parrilla, la percusión de Pedro Navarro, y los coros de El Chanquita, Gema Carrasco, Sandra Rincón y Juana del Mono. La idea es hacer un repertorio habitual, como ‘Los campanilleros’, ‘Pues andáis en las palmas’, aquel poema de Lope de Vega adaptado por Fernandito Terremoto, ‘Huyendo del Rey Herodes’, ‘Los caminos se hicieron’...En fin, los villancicos de siempre, la verdad.

–Cuenta usted también con Laura Gallego...

–Sí, para mí es un honor contar con una artista como Laura Gallego, porque además somos artistas que tenemos un gran feeling. Vamos a hacer un villancico compartido, y luego también hará uno sola.

–Apenas quedan entradas para su actuación, imagino que es todo un orgullo, viendo además la oferta tan grande que hay este año en Jerez en este aspecto...

–Por supuesto, como profesional estoy muy orgulloso, y porque además, como he dicho, es una empresa que apuesta por mí, por eso hay que dar el callo.

–Todos tenemos recuerdos de la Navidad, ¿cuáles son los suyos?

–Los míos son en el Arroyo, en casa de mi abuela. Allí se juntaba mi padre, mi tío El Mondi, mi tío Eduardo, mi tío Moreno, mi tío José y se formaba una fiesta que duraba hasta las claras del día. Me encantaba escuchar cantar y bailar rodeado de mi gente y de mi abuela.

–Al final, por desgracia, todo eso va pasando...

–La verdad es que sí, la vida pasa y ya muchos no están. Ahora, ya no es lo mismo. –Mañana presenta usted un villancico a modo de single...–Sí, es un single que he grabado con Pepe del Morao y que lo estrenamos este lunes. He encontrado un equipo de trabajo muy bueno en el estudio. Pepe se mueve muy bien ahí, y bueno, lo hemos grabado en el estudio de Lele y el de Manuel Moneo Carrasco.

–Hoy día o se graba un single o como que uno se queda descolgado de la actualidad...

–Eso es, uno no puede ir contracorriente y tienes que ir con los tiempos. Al final, hoy día es lo que funciona, música con un contenido audiovisual. Ya lo hicimos en primavera con un single y ahora hemos hecho otro. Al final, no es más que una forma de decir ‘aquí estoy yo’, y seguir en la línea de trabajo.

–En octubre y noviembre ha estado usted en Japón, ¿qué tal ha ido la experiencia?

–Bastante bien. Yo había ido varias veces, aunque casi siempre con el Ballet de Shoji Kojima, y esta vez he estado con Kaori y Rio Kobayashi, que son como parte de la familia. Todo surgió porque Rio, guitarrista, ha grabado su disco en Jerez, y por eso hemos estado presentándolo en Japón, concretamente en Tokio, Osaka y Fukuoka. Ha sido una experiencia muy bonita, por todo, por el trato y el cariño que te dan en todo momento. De hecho, te sientes como en casa e incluso más.

–Me dijo hace poco un artista que lo que más le llamaba la atención en Japón era el conocimiento que tenían de muchos artistas, ¿le ha pasado a usted? ¿Se saben su trayectoria?

–Bueno, la mía todavía no (risas), pero sí que he visto, y es algo que me ha sorprendido bastante, el conocimiento que tienen de artistas como Diego Rubichi o Manuel Agujetas. Mío no he visto ninguno, pero de ellos he visto auténticos fans. Es algo que me llama la atención, cómo se fijan en cantaores nuestros con tanta enjundia. Es algo muy bonito.

–Viendo el calendario de actuaciones, ¿ha sido su mejor año?

–Sinceramente, no me he parado a pensarlo, pero creo que después de la pandemia, ha sido el mejor. He tenido actuaciones por toda España e incluso en el extranjero, de hecho, estuve hace poco con Pepe (del Morao) en Budapest, en un festival que quiere implantar allí, y ahora en enero voy a Nimes. Estoy muy ilusionado.

–He visto también que en 2024 tiene usted previsto sacar su quinto disco...

–Esa es la idea que tengo en mente, porque además hay muchas cosas que tengo avanzadas. Cuando uno tiene ya cierta madurez, te gusta ir al estudio con las cosas claras.

–¿Y qué línea quiere seguir?

–Bueno, hoy en día la música está en una situación difícil, no sabe uno por dónde tirar, y a lo mejor, en lo que menos te esperas, aciertas. Es lo que decía el otro día Ezequiel Benítez, que si tuviéramos la varita de acertar, todo sería un éxito. Lo que tengo claro es que voy a hacer lo que me apetezca. Evidentemente, va a ser un disco flamenco, pero a lo mejor, si voy a grabar una seguiriya, la voy a hacer a tiempo, o introduciéndoles algunos instrumentos como el laúd.

–Usted que ha hecho este año tantos kilómetros y ha pasado por tantos escenarios, ¿cómo ve al público?

–Si te digo la verdad, veo que al flamenco lo sigue mayormente un público mayor, no veo mucha gente joven en los festivales, y eso es preocupante, por eso pienso que si no alimento a los jóvenes ahora, metiendo cosas que les pueda llamar la atención en un disco, difícilmente seguirán mi carrera en el futuro.

–Cuando uno se ha hecho un nombre, como en su caso, ¿se preocupa mucho por temas como renovar el repertorio?

–Antes me preocupaba mucho más, incluso me daba muchos quebraderos de cabeza, pero ahora ya no. Lo que hago es que a determinados repertorios, le meto letras nuevas, o algunos cantes nuevos. Ahora, de hecho, quiero meter para la nueva temporada una caña y unas alegrías bonitas.

–Este año ha tenido también experiencias significativas como la del Teatro Real...

–Sí, esa fue una experiencia muy bonita porque actué en los Premios BMW con Juan Manuel Cañizares y en presencia de La Reina Doña Sofía. Lo conocí en la ópera que hice en Madrid donde estuve tres meses trabajando con él. La verdad es que la llamada me sorprendió, porque me propuso hacer ‘Lágrimas negras’, un contraste importante para mi voz. Pero bueno, a mí me gustan los retos y meterme en registros diferentes a lo habitual, y bueno, salió todo muy bonito.

–¿Ha pensado alguna vez en salirse del registro?

–Sinceramente, sí, lo que pasa es que para algunas cosas, necesitas tener detrás una propuesta convincente, por ejemplo, que te llame una multinacional discográfica buena. Mira, una de las cosas que particularmente me gustaría hacer alguna vez es grabar rancheras, pero claro, para hacerlo y meterlo en el cajón... Lo bueno es que se llegue a muchos sitios. A mí me da mucha pena que hay compañeros que graban discos increíbles, con unas producciones buenísimas, y luego, ves que al mes ya ha muerto el disco. Eso es una lástima, hay mucho trabajo detrás. La cultura y la música están en un momento complicado.

–Usted es una persona muy activa en las redes sociales, ¿es tan importante hoy día eso?

–Pienso que sí. Yo no es que esté todo el día ahí metido, pero sí que me gusta ir poniendo algunas cosas que hago. La vida ha cambiado mucho desde que yo empecé a cantar. Recuerdo que antes, si ibas a cantar a la peña de Barbate, llamaba a Pepe Marín para que me pusiera la noticia en el periódico, y hoy pones una publicación en Facebook y te ven 10.000 personas. A nivel profesional tienes que estar ahí.

–Hace unos días, por aquello de los Grammy Latinos en Sevilla, se ha hablado mucho del flamenco y su calificación, ¿qué opina usted?

–Bueno, es algo curioso porque por desgracia en el apartado de flamenco puede entrar todo el mundo, y luego en otros, llámale rancheras o pop, no entra ni un flamenco o un rockero. Yo no sé por qué pasa esto, pero en el apartado de flamenco no debería entrar todo el mundo. Creo que es un tema para hablarlo con seriedad y tratar de defender lo nuestro, no a través de las redes, eso no llega a ningún sitio. Espero que se corrija pronto.