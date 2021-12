El camino musical de Zyriab

Desde que en 1986 aterrizó en Jerez por primera vez, Juan Carmona (Lyon, 1963) nunca ha perdido el contacto con una tierra donde descubrió, como más de una vez ha reconocido, el compás. Desde entonces su vínculo con la ciudad ha permanecido vigente, tanto es así que, según admite, "no puedo estar muchos meses sin volver", asegura.

Curiosamente, su último paso por tierras jerezanas fue para incorporar a su nuevo disco, 'Zyriab 6.7', que acaba de lanzar hace unos días, las percusiones y jaleos de gente de la tierra como Ané Carrasco, Juan Grande, Sandra Zarzana o Dolores de Perikín en el estudio La Bodega. En medio de su campaña de presentación, que está llevando a cabo inicialmente en Marruecos, nos atiende para hablar de este trabajo.

"La verdad es que ha sido un disco complicado, sobre todo porque se empezó a gestar y llegó la pandemia, y ya se sabe, no es fácil trabajar con la situación que hemos vivido", asegura.

Pese a todo, el guitarrista se muestra especialmente satisfecho con el resultado de este nuevo compacto, que se basa "en el recorrido que hizo el poeta y músico Abu l-Hasan Ali ibn Nafi, conocido como Zyriab, desde que sale de Bagdad en el siglo IX hasta que llega a Córdoba".

Carmona cuenta que "Zyriab tuvo que salir de su país tras las quejas de su mentor, Ishaq al-Mawsili, al que según cuenta la historia superó y éste, movido por los celos, convenció al kalifa para que lo capturara. El recorrido del viaje que emprendió entonces desde Iraq hasta Córdoba es el que yo he plasmado en el disco, y para ello cuento con la colaboración de músicos famosos de los diferentes países por los que pasó", confiesa.

El guitarrista admite que profundizar en la figura del personaje "surgió después de concederme el premio 'Zyriab des virtuoses' que me entregó la UNESCO, a partir de ahí decidí buscar más sobre él. Date cuenta que yo descubro por primera vez a Zyriab por el tema que le dedica Paco de Lucía. Pero ahora que he ahondado un poco en su historia, he descubierto su importancia porque además de músico, fue astrónomo e incluso aportó muchas cosas al mundo de la moda. Es más, fue quien creó el primer conservatorio en Europa, concretamente en Córdoba y eso la gente no lo sabe".

Musicalmente, Juan Carmona asegura que la grabación del disco le ha permitido "encontrar ritmos desconocidos, pero también las similitudes que hay con el flamenco. Mira, cuando Duquende y El Pele, que han colaborado, vinieron y escucharon las músicas de esos países, me decían 'si eso es una seguiriya o un martinete'. A mí, y también a ellos, les ha encantado esta experiencia, y aunque es cierto que hay influencias con el flamenco, para mí el flamenco es diferente".

El compacto lo conforman once temas, en los que se encuentran, como bien especifica, artistas top en sus países como los argelinos Youba Adjrad y Kawthar Meziti, el músico palestino Wissam Joubran, el iraní Bijan Chemirani o el iraquí Naseer Shamma, además de Duquende y El Pele.

El guitarrista cerró el pasado viernes una gira de presentación por Marruecos que ha durado 15 días y ahora, "si la pandemia nos deja", recalca, pretende "seguir con la promoción en Francia y con una gira prevista que tengo por América", donde además tiene previsto tocar con el gran Aldi Meola.

De cara al futuro, Carmona ya piensa en su próximo trabajo "donde quiero volver a sentirme flamenco, porque este último ha sido más de compositor". De hecho, reconoce que su idea es "dedicar mi próximo disco a Jerez, una ciudad a la que admiro".

Hay que recordar que el guitarrista francés, aunque de ascendencia malagueña, estuvo viviendo en Jerez durante nueve años. "Llegué con 23 años y estuve viviendo casi una década en la calle Ponce", recuerda. En aquel periplo llegó a adjudicarse el certamen de guitarra de la Peña Los Cernícalos (1988) y grabó dos discos, "uno con Isidro Muñoz, titulado 'Borboreo' que significa Jerez, y otro con José Méndez, donde participaron artistas como Moraíto".

Su presencia en la ciudad es habitual cada cierto tiempo, "porque me encanta", asegura, "y además, ahora que soy director artístico de varios festivales flamencos en Francia, siempre me gusta llevarme gente de Jerez".