Juan Pérez Rodríguez: "Ganar un premio con el nombre de Paco de Lucía lo llevaré en mi corazón siempre"

Con la emoción todavía en el rostro tras haber conseguido el I Premio SGAE de Flamenco 'Paco de Lucía', Juan Pérez Rodríguez despierta feliz tras recoger los frutos de 'Contrarreloj', sencillo presentado en la primera edición del certamen.

Un tema que le ha mantenido durante tres días completamente encerrado en su casa junto a su mujer e hijo de tres años, pero que con la dedicación y pasión que le ha inculcado se siente "más que orgulloso".

Nacido en 1984, Juan Pérez Rodríguez es un compositor cercano, un enamorado de la música en todas sus facetas y que no deja de pensar en ella en ningún momento. "Es imposible expresar con palabras lo feliz que me siento después de haber conseguido un premio con el nombre de Paco de Lucía, el genio de la guitarra. Ha sido la primera edición y es un premio que se quedará guardado en mi corazón y estoy seguro que seguirá creciendo”.

Tocado con la fuerza y alegría que caracteriza su amor por la música, 'Contrarreloj' es una bulería flamenca en la que ha incorporado todas sus influencias musicales. "Tiene la armonía del flamenco y hay influencias de Ravel, Paco de Lucía…son falsetas que fui creando y otras que he ido introduciendo para este tema”.

La historia de la pieza tiene mucho que ver también con la realidad del compositor. "He tratado de poner todo lo aprendido a lo largo de mi vida en consonancia, pero le puse ese título porque un día vi en mi bandeja de correo que faltaban solamente tres días para entregar el sencillo. Me puse a pensar en cómo no me había enterado del concurso, por lo que me encerré tres días en completo aislamiento en mi casa. Todos los días terminaba a las tantas de la madrugada, pero al final ha merecido la pena".

Hijo del cantaor y compositor Juan Sombra, el pianista es un enamorado absoluto del flamenco. "Me he criado escuchando flamenco en estado puro, pero también a Triana, Jimi Hendrix…yo empecé tocando la guitarra, la percusión e incluso cantando. Como me gustaba la música, mi padre me propuso entrar en el conservatorio”. Desde entonces la proyección de Juan Pérez Rodríguez no ha dejado de crecer. "Cuando entré yo le dije a mi padre que quería tocar el piano como Jesús de la Rosa, compositor de Triana. Ahí descubrí la música clásica en más profundidad, tocando a Granados conecté de una manera mágica, pero fue sobre todo con Debussy con quien quedé fascinado. La música clásica ha sido una inspirado para mi y unida al flamenco he quedado maravillado”.

Graduado en música jazz por el Berklee College of Music de Boston, es un compositor que se nutre de la música en todo su esplendor, siendo el flamenco una gran fuente de ilusiones. "La interpretación y la composición es algo tan fuerte en la vida de uno que es imparable".

Con respecto al futuro, Juan Pérez Rodríguez está preparando dos discos que irá desgranando poco a poco en diferentes sencillos. "Uno está más centrado en el flamenco como es 'Alquimia' en el que incorporo otros sonidos como sintetizadores. El otro se llama 'Ahora' y es rigurosamente de piano flamenco. La semana pasada lancé uno de los sencillos que lo componen que se llama 'Constelación Taranta'. Cuando estén terminados los compilaré para que la gente los pueda adquirir.