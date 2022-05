Juani de la Isla: "En Estados Unidos la gente respeta mucho la música"

Ya van para seis años en los que decidió hacer la maleta por amor y marcharse a vivir a Estados Unidos. Una historia tan bonita que comenzó gracias al flamenco, a la unión del sonido de su guitarra y el compás del baile de su mujer. "Todo fue por amor, como lo que sentí cuando escuché flamenco por primera vez".

Juan Francisco González Caballero 'Juani de la Isla' (1976) lleva grabado a fuego el flamenco en su vida. Son las 11 de la mañana en Alburquerque, ciudad de Nuevo México en la que reside y los trinos de los pájaros acompañan con compás la felicidad que refleja en su voz al hablar con un medio español.

Primo de David y Alfredo Lagos, Juani de la Isla es uno de los guitarristas más contrastados del flamenco actual. En su trayectoria figura haber sido guitarrista de artistas como El Barrio, Joaquín Sabina, José Mercé, Rancapino y Sara Baras, entre otros. Un músico de los pies a la cabeza que vive un momento de extraordinaria felicidad en Estados Unidos, país en el que ha montado 'Casa Flamenca', un tablao junto a su pareja donde se imparten clases, se ofrecen espectáculos y crea nuevos sonidos como el de 'Malucha', el nuevo single que ha lanzado en su canal de youtube.

¿Cómo acaba Juani de la Isla en Estados Unidos?

Todo fue por amor (risas). Conocí a una bailaora de México que vivía aquí. Nos enamoramos y ya llevamos seis años en Alburquerque. Llevamos un tablao con escenario interno y exterior. Ahora hemos traído al cantaor Miguel Rosendo y esta semana llega Jesús Helmo Cortés a pasar una temporada bailando. Gracias a Dios todo va bien, sigo grabando mis temas y sin parar de trabajar.

Acaba de lanzar un nuevo single, 'Malucha'. Háblenos de él.

Es un tema que surge por una mujer que conocí hace muchos años y que nos dejó. Era la madre de mi mujer, una señora que tenía un ímpetu, una fuerza en su interior increíble. Tenía muchísima clase y siempre se acostaba la última porque se quedaba escuchándome tocar la guitarra. Ella regentaba un restaurante en Mapími, un lugar al que le llaman 'Pueblo Mágico'. Aquel local se llamaba 'Lejano Oriente' y su historia logró llevarme a ese lugar a través del flamenco.

¿Habrá disco próximamente?

Tengo más temas grabados y de momento estoy haciendo la promoción de 'Malucha'. Próximamente lanzaré otro e iré ofreciendo diferentes pinceladas a los aficionados. En mi canal de youtube están todos los vídeos, además de una tertulia flamenca que hacía con diferentes artistas hablando sobre el flamenco, el compás de la vida.

El flamenco, una música que le ha convertido en el músico que es...

Es el arte que más me aporta. Es la alegría de mi día a día, el bienestar que le da a mi cuerpo e interior. Tengo mucha familia en Jerez, de allí era mi tío abuelo Álvaro Aguilar 'Aguilar de Jerez'. El flamenco es mi alimento, mi bienestar…si no lo tengo algo me falta en la vida, porque no podría vivir sin ello. La alegría que mueve mi mundo y mi forma de vivir.

¿Se echa de menos el sur de España?

Sí, bastante, pero gracias a Dios existen las redes sociales y la tecnología que nos permiten hablar como lo estamos haciendo ahora. Veo a mi gente todos los días en las redes, nos alimentamos unos de otros y así el flamenco sigue viviendo, además de mis recuerdos con ellos. Cuando me marché de España por primera vez me comunicaba con mi familia a través de cartas postales o llamando desde una cabina. Gracias a internet todo se ha modernizado y me siento mucho más cerca del sur.

Joaquín Sabina, El Barrio, José Merce, Sara Baras…una trayectoria envidiable.

-He dado muchos bandazos (risas). Todo han sido experiencias maravillosas porque siempre se aprende algo nuevo de cada artista con el que estás. Ese aprendizaje que he podido obtener me ha permitido luego buscar en mi alma la música que compongo. Hay muy buenos guitarristas e intento no parecerme a nadie porque las comparaciones no me gustan. Ahora mismo me estoy acordando de una conversación que tuve con Moraíto Chico hace muchos años en la que me decía que "los niños se comen la guitarra Juan"; por eso me gusta quedarme siempre con los sellos de cada artista.

Ha sido alumno además de Manolo Sanlúcar

He aprendido muchísimo del maestro. Manolo es una persona inteligentísima. Es un profesional al que gracias a Dios se le están realizando los homenajes en vida. El homenaje que se le hizo en Jerez el otro día, hay que agradecerlo en el alma porque la técnica de Manolo Sanlúcar es exquisita. Tiene una sabiduría en la composición que va más allá de la profundidad de la guitarra. Cuando estudiaba con él, me faltaron horas porque es un libro tan enorme del que solamente leí las doce primeras páginas. Manolo Sanlúcar, Rafael Romero y la silla en la que me he pasado muchas horas, me han ayudado a seguir investigando sobre la música.

¿Le ha causado muchos disgustos la guitarra?

No se puede estar sin tocar un día porque cuando la coges al día siguiente, el instrumento te hace sentir que eres un torpe. Si dejas un día de tocarla, ella misma te cataloga como torpe, inservible. Ella te hace pagar, de alguna manera, que no la atiendas todos los días con escalas, tocándola o sintiéndola.

La afición en Estados Unidos por el flamenco está incrementándose ¿Cómo la vive usted desde allí?

Al estar afincado aquí se ve de otra manera. No llega a la devoción que existe por ejemplo en Japón, pero está empezando a sentirse mucho más. Ahora, por ejemplo, voy a Los Ángeles, California, Miami, Chicago…hay mucha más afición además de que respetan mucho la música.

¿Tiene pensado volver a España?

Espero volver en diciembre y enero que son los meses en los que la cosa está más tranquila en Estados Unidos. Espero ir allí a presentar mis temas discográficos, además de que me reclama mucho Melchora Ortega, está loca porque le toque mientras canta (risas). Es una cantaora que me transmite mucho.