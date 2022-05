María Carrasco: "Una es flamenca desde que nace hasta que muere"

Forjada a través del esfuerzo y la constancia, María Carrasco lleva desde que era una niña ligada a la música. Fue a través del flamenco con lo que logró pisar los escenarios y cautivar al público a través de su cálida voz.

Tras aquel histórico paso por el programa de televisión 'Veo, Veo', la artista sigue divirtiéndose con la música como cualquier crío. Canta, crea, siente y se emociona con las ilusiones que vive cada día.

Con una carrera profesional súper completa, en la que tiene seis discos en el mercado, ha colaborado con multitud de artistas en diferentes discos, además de espacios de televisión y radio. Arraigada al flamenco desde niña, su voz es una de las que posee más proyección, permitiéndole crear e innovar a través de otros estilos como ha hecho 'En Silencio', una creación que parte del sentimiento de dolor tras el fallecimiento de su madre.

María Carrasco habla con el corazón y la ilusión de una artista que sigue disfrutando de la música como el amor que le inculca a diario como del flamenco. "Una es flamenca desde que nace hasta que se muere. El arte jondo está todos los días presente en mi vida. Soy una gran melómana y la música me invita a investigar sobre ella y recorrer otros caminos sin olvidar las raíces de las que vengo”.

Son esas raíces las que le han permitido a María Carrasco crecer profesionalmente a lo largo de su carrera porque "soy del sur y aquí predomina ese maravilloso estilo de música. El flamenco expresa alegría, tristeza…es como un árbol que se deja llevar hacia sus adentros. Para mí el flamenco es indispensable porque no se puede negar de donde venimos. Acordarte del origen siempre te ayuda a llegar a lo que te propongas”.

'En Silencio' es uno de los sencillos del próximo disco de la artista. Un single al que le acompañarán otros más hacia delante para "encontrar la línea de objetivos que nos hemos marcado. No quiero que se pierda el hilo de lo que estamos haciendo y prefiero ir poco a poco para definir la línea". Un álbum que para la cantante es "el más especial que estoy haciendo. Desde que ocurrió lo de mi madre soy una persona completamente nueva. Me he renovado musicalmente y también a nivel emocional, en la forma de ver la vida, sobre todo. Es como si hubiera nacido otra vez”.

Sin perder un ápice de alegría en la conversación, María Carrasco es puro sentimiento. Una artista que le gusta "cantarle a la vida porque soy muy consciente de lo que me ha tocado vivir. La música me ha ayudado mucho porque cuando canto sé que también estoy ayudando a la gente a evadirse de lo malo. Es como proyectar una energía que se da con la oportunidad de cantar”.

Sin dejar el flamenco de lado porque como ella comenta "es lo que más me gusta cantar en mi casa, así me quito la espinita (risas)”, la artista no deja de componer en ningún momento. "A nivel profesional estoy componiendo muchísimo porque es una labor que me gusta. Me permite intentar encontrar otros caminos además de expresar con la música otras emociones”.

El arte tiene multitud de vías que permiten a los artistas expresarse, por ello María Carrasco considera que "la música debería respetarse como un cuadro de Goya o la buena literatura de Cervantes. Hay que darle más respeto a la partitura, a lo natural y que no sea todo tan sintético. Me gusta innovar pero hay que tratar de ofrecer una música de calidad, que esté ligado a una buena literatura y que el contenido no parezca que esté escrito por un niño de cinco años”.

Este 2022 promete ser un año intenso para la artista. Su álbum verá la luz a lo largo de los próximos meses, siendo un trabajo muy personal y en donde se verá refleja a María más que nunca.