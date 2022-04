Fernando del Morao hace las maletas hacia Argentina y Uruguay

El inicio de la Semana Santa para Fernando del Morao está siendo más movido de lo habitual. Preparar maletas, materiales y mimar a la guitarra, su fiel compañera. El guitarrista jerezano realizará una gira por Argentina y Uruguay con recitales de toque, acompañando al baile y ofreciendo clases magistrales en diferentes puntos de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, La Plata y Montevideo.

Las salas de Bebop y Hasta Trilce disfrutarán del talento de la saga de los Morao en los que el protagonista será sin duda el sonido puro del flamenco. "Llevar el nombre de los Morao a todos los rincones es siempre un orgullo. Haré espectáculos de flamenco puro y duro con seguiriyas, tanguillos o bulerías de Jerez, entre otros".

Uno de los temas de apertura en sus conciertos será un mantra, una pieza que además se convertirá en el próximo single del guitarrista. "Es un palo que invita a la reflexión y meditación. Hay voces indias, cuencos tibetanos, de estilo místico”. El jerezano de momento descarta compilar los singles en un disco ya que comenta que "si haces puedes correr el riesgo de quedar con ello en la mano. No es coser y cantar además si hacer un single cuesta ya un dinero, imagina lo que es hacer un disco. Hay que pensarlo bien y haber rodado por muchos sitios”.

Ama la guitarra como a su familia, un grupo familiar que le extrañará, pero como él dice "tocar la guitarra es un aprendizaje y una responsabilidad. Mi propósito es ser feliz haciendo lo que amo. Tocar la guitarra, hacer conciertos, los cursos que van saliendo…eso es para mí la felicidad”.

Nacido en Santiago, este año no podrá ver la salida de la Hermandad del Prendimiento al estar viajando. En su gira laboral estará acompañado de Mixtlán Arjona, Melisa Picón, Carito Echegaray, Rodrigo González, Juan Romero, Eugenio Romero, Maxi Serral, Héctor Romero, Dayana González, Joaquín Bertola, Cucky de San Juan, Montse González y María de la Paz.

Después de 'Luna de Judea', tema que él mismo produjo y editó, sigue luchando día a día por lo que más le gusta: tocar. “Nací viviendo en un ambiente flamenco. Tengo muchos recuerdos de mi infancia en casa de mi tío Morao, que de repente llegara José Mercé, Fernando de la Morena o el Torta; las palmas de mi padre acompañando a la Perla, Terremoto o La Paquera…son experiencias que he tenido de niño y al ir madurando todo me he convertido en guitarrista”.

Una profesión que requiere sin duda de mucha práctica y dedicación. "Es una lucha diaria. Todos los días le echo cuatro y cinco horas mínimo porque tocados con la varita solamente hay cuatro o cinco. Esos magos del toque, antes de haber tocado la gloria se han esforzado mucho. Es una labor muy sacrificada y tenemos que estar siempre a la altura”.

Con muchos sueños que cumplir todavía, además de seguir disfrutando de la pequeña Judea (su hija), confiesa que "me encantaría tocarle a gente nueva además de a otros grandes nombres como Enrique Soto ‘Sordera’, mi cantaor favorito. Hay gente que también me gusta como El Chanquita o El Perico. Me gusta lo retro y contemporáneo”.