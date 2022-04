Nicolás Sosa: "Seguimos adaptándonos a los nuevos tiempos"

El pasado 19 de marzo, Nicolás Sosa Izaguirre fue reelegido como presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz. El jerezano afronta pues su tercer mandato al frente de una entidad que ha conseguido actualizar en contenidos y perspectivas y que se ha convertido en el buque insignia del tejido asociativo flamenco en Cádiz.

-Entiendo que muy satisfecho por la reelección...

-Sí, satisfacción por el respaldo que he obtenido por parte del tejido asociativo. En esa asamblea hubo una representación del 80% de todas las peñas federadas y además, este punto y los demás fueron aprobados por unanimidad. Creo que es la mejor recompensa posible al trabajo realizado por esta junta directiva que forma un verdadero equipo en pro del flamenco. De hecho, recibimos muchas peticiones de entidades asociadas, con anterioridad a la celebración de la asamblea, para que continuáramos trabajando al frente de la Federación.

-¿De qué está más orgulloso en esta etapa que lleva al frente de la Federación Provincial?

-Sobre todo de la armonía, la comunicación y la participación que existe entre las distintas peñas, algo que antes no existía. Podemos hablar de un colectivo que está comunicado, que es participativo y que puede ver con total transparencia la gestión que se está haciendo por parte de la junta directiva y a partir de ahí hemos conseguido objetivos muy importantes en cuanto a la programación de actividades. También y es algo de los que estamos orgullosos, hemos apostado por introducir la figura de la mujer dentro de las peñas flamencas. De hecho, cuando llegamos no había ninguna mujer en la junta y ahora mismo la conforman tres y su papel dentro de el tejido asociativo es cada día más importante. La mujer no sólo debes estar en el tejido asociativo, sino formar parte de las juntas directivas, que es donde se produce la gestión y toma de decisiones.

-Ha hablado antes de objetivos importantes en cuanto a la programación de actividades, ¿a qué se refiere?

-Arrancamos con una Federación que trabajaba únicamente en los circuitos regionales del Instituto Andaluz del Flamenco, y no sólo conseguimos aumentar el caché de esos circuitos para los artistas asumiendo determinados trabajos con medios propios, sino que hemos abierto otras líneas como son los convenios con la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Jerez que han dado lugar a otras actividades que antes no existían. Hemos desarrollado 119 actividades en la que han participado cerca de 300 artistas, y han podido disfrutar más de 2500 alumnos de centros educativos y más de cerca de 8000 aficionados.

-A nivel provincial, ¿cuál es la situación real del tejido asociativo del flamenco?

-En líneas generales tenemos problemas que son denominadores comunes en todas, como dificultades para asumir gastos corrientes en cuanto al mantenimiento de nuestra sede y el desarrollo de actividades, y después, por otro lado, creo que tenemos retos comunes que se están tratando dentro de la federación. Uno es el cambio generacional, necesitamos no sólo despertar la inquietud en nuevos aficionados, de ahí nuestra apuesta por acercar el flamenco a los centros educativos, sino que adolescentes y jóvenes se incorporen al tejido asociativo. Faltan jóvenes que acudan a las peñas a disfrutar de las programaciones, pero también en las juntas directivas para que vayan hacia adelante. Para ello también, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos e intentar que nuestro contenido sea los más atractivo posible para los jóvenes, y les llegue a través de redes sociales y acciones claras de comunicación. Todo ello sin perder nuestra esencia para la conservación del flamenco y transmisión entre generaciones, que necesita de la convencía y experiencias en nuestras sedes. Hemos de buscar el equilibrio, que todo lo que supone el flamenco y la experiencia de vivirlo en las peñas, les llegue a través de los canales actuales en los que se mueven, pero siempre con la finalidad de vengan a nuestras sedes y terminen formando parte de nuestro tejido asociativo.

-Supongo que lo más complicado en este ámbito es el compromiso de todas las personas que componen estas entidades...

-Claro, sobre todo porque todos los que estamos ahí, trabajamos de una manera altruista y sin ningún interés, defendiendo el principio fundamental que debe tener una peña, que es el del trabajo sin ánimo de lucro. Nuestro trabajo y nuestro esfuerzo se centra en fomentar el arte flamenco a cambio de nada, por pura afición.

-Entre las novedades introducidas con su llegada ha sido ese encuentro provincial que ha servido de convivencia entre todos los colectivos...

-Nosotros estamos muy orgullosos de esa armonía que existe actualmente, y eso lo basamos en la convivencia. Ese rasgo de convivencia que se da en todas las peñas, hemos intentado que se generalice con un acto anual entre todas las entidades de la provincia. Creamos ese encuentro provincial que empezó en Jerez, en la Real Escuela de Arte Ecuestre, lo tuvimos que parar por el covid, y lo recuperamos el año pasado en La Línea. En él hemos distinguido a las peñas que han cumplido 50 años, Los Cernícalos de Jerez y el Cante Grande de Algeciras, y en esa línea vamos a continuar este año cuando la Peña Flamenca El Nitri y la Peña Enrique El Mellizo cumplen medio siglo. Lo haremos en septiembre en El Puerto y esperamos que sea una vez más un acto de convivencia entre todas.

-(...)

-También estamos intentando que las propias asambleas haya un espacio para la convivencia. En concreto, en esta última que celebramos en San Fernando, tuvimos una visita al Museo Flamenco de Camarón y hubo actuaciones.

-¿Qué objetivos se marca para los dos próximos años?

-Bueno, vamos a consolidar lo ya conseguido, es decir, seguir trabajando con el Aula de Flamenco para niños y el día del Flamenco en la Provincia y a mantener la iniciativa 'Flamenco and Sherry'. Y por otro lado, tendremos nuestros recitales con el Instituto Andaluz de Flamenco. La idea es que éstos se puedan desarrollar a partir de este mes y durante todo el año, y que no tengamos que desarrollar estos recitales en el último mes y medio del año. Del mismo modo, y través del convenio con el Ayuntamiento de Jerez, vamos llevar la zambomba tradicional jerezana, basada en la participación popular, como seña de identidad cultural de su Navidad a otros municipios de la provincia. También vamos a apostar, gracias a la propuesta de la Peña Flamenca El Chumi', por un proyecto que se llama 'Al compás de la memoria' y que con una determinada metodología va a servir para ayudar a través del flamenco a personas con Alzheimer. Creo que es una actividad con un marcado carácter social, que debe prolongarse en el tiempo.

-¿Cuántas peñas componen actualmente la Federación provincial?

-Bueno a día de hoy somos un total de 45 entidades flamencas. De esta forma, podemos decir que en estos últimos cuatro años han sido doce las peñas flamencas que se han incorporado, un detalle para nosotros importante.